ERC reprocha a CiU que esté instalada en el "2.0" del "ahora no toca"

Barcelona, 22 feb (EFE).- El portavoz de ERC, Ignasi Llorente, ha reprochado hoy a CiU que "esté instalada en la versión 2.0 del famoso 'ahora no toca'" del ex presidente Jordi Pujol, y ha atribuido su "nula predisposición" a acordar leyes en el Parlament o medidas anticrisis "a que está en campaña electoral permanente".

Llorente ha lamentado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva de ERC, que la principal fuerza de la oposición en Cataluña, CiU, no demuestre ningún interés en tratar de consensuar con el Govern "leyes muy importantes que están ahora mismo en el Parlament".

"CiU -ha subrayado- está instalada en la versión 2.0 del famoso 'ahora no toca'" del ex presidente de la Generalitat y "ahora no toca hablar de veguerias, ahora no toca hablar del cine catalán o ahora no toca la reforma de la Sindicatura de Cuentas".

"Esperemos que no diga también que ahora no toca hablar de la crisis, y que se muestre más dispuesta a negociar medidas con el gobierno de la Generalitat", ha advertido Ignasi Llorente antes de reclamar a los convergentes que "se sumen" a los esfuerzos compartidos para afrontar la grave situación económica.

"Estamos seguros de que el electorado de CiU no puede entender que una formación que se denomina nacionalista se muestre más dispuesta a colaborar con el Gobierno de España que con el de Cataluña", ha señalado el mismo portavoz de ERC.

En opinión del portavoz de Esquerra, el problema se encuentra en que "CiU está en permanente campaña electoral", y esto provoca que ahora mismo "haya desaparecido del mapa político catalán, Cataluña se ha quedado sin oposición, porque CiU da por acabada la legislatura y se inhibe de los debates más importantes".

Sobre las posibilidades que ve ERC de alcanzar pactos anticrisis en Cataluña y en el ámbito español, Ignasi Llorente ha explicado que su partido "está dispuesto a hablar de todo" pero no aceptarán que "disminuyan los avances en el estado del bienestar" y tengan lugar "recortes sociales".

Ha confirmado, en este sentido, que dirigentes de ERC participarán en la manifestación convocada por los sindicatos para protestar contra la propuesta del Gobierno español de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años.

Aunque Esquerra no secunda dicha propuesta esto no significa que no esté dispuesta a debatir la viabilidad del sistema de pensiones, ha matizado su portavoz, antes de insistir en la necesidad de que "las administraciones aligeren su carga presupuestaria".

"El Estado se tiene que adelgazar", ha reclamado el portavoz de ERC, quien sin embargo no ha aclarado si Esquerra también considera que la Generalitat debería aprobar, a su vez, un "plan de contención de gastos".

Sobre las dificultades entre PSOE y PP para negociar un acuerdo en todo el Estado, Llorente ha avisado que "si el pacto anticrisis sólo es una foto, no servirá de mucho".