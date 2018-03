Aguirre dice que si Zapatero debería ofrecer al PP las carteras económicas

22/02/2010 - 17:16

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mostró este lunes sus dudas de que Zapatero quiera llegar a un acuerdo en materia económica con los populares y apuntó, a modo de reflexión, que si de verdad quiere pactar con los populares, haga un gobierno de concentración y nombre a los ministros económicos del PP, porque su partido ha demostrado que saben sacar a España de la crisis.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Aguirre realizó esta "reflexión" durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la madrileña calle Génova, presidida por Mariano Rajoy.

Fuentes populares consultadas por Europa Press y que escucharon a Aguirre durante el Comité Ejecutivo coincidieron en señalar que la presidenta madrileña no había pronunciado estas palabras en calidad de propuesta, sino que había realizado una "reflexión" sobre la situación creada en torno al pacto que ha propuesto el presidente del Gobierno y que ella no cree que sea sincero.

"A VER SI SE VA A FILTRAR ESTO A LA PRENSA"

Por ello, afirman, reflexionó en voz alta sobre lo que tendría que hacer el jefe del Ejecutivo para sacar a España de la crisis, ya que, según afirmó, no parece dispuesto a cambiar de política económica. Las fuentes consultadas añadieron que incluso Aguirre exclamó: "a ver si se va a filtrar esto a la prensa" como una propuesta, en referencia a que no lo era.

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo, Esperanza Aguirre se mostró convencida de que el Ejecutivo de Zapatero quiere presionar al PP con la apariencia de un pacto de Estado cuando en realidad no lo quieren.

En su opinión, el acuerdo tendría que pasar por un cambio radical de la política económica que está llevando a cabo el Gobierno, pero considera que Zapatero no va a dar ese paso. Por ello, elucubró sobre las posibilidades de lo que puede hacer el presidente del Gobierno y, entre ellas, citó la posibilidad de que haga un gobierno de concentración con los nacionalistas.

También señaló que si Zapatero quisiera verdaderamente un pacto con el PP podría ofrecerle un Gobierno de concentración y las carteras económicas, ya que los populares, argumentó, han demostrado ya que saben salir de una crisis y generar empleo.

Las fuentes consultadas explicaron que Rajoy no respondió directamente a estas reflexiones de Aguirre, sino que realizó una intervención respondiendo a todos los que habían intervenido y sin hacer referencias personales. Entre los intervinientes estuvieron las presidentas del PP de Arangón y de Cataluña, Luisa Fernanda Rudi y Alicia Sánchez Camacho, respectivamente, el presidente fundador del Partido, Manuel Fraga y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz.

Rajoy reiteró que el objetivo del Gobierno no es llegar a un acuerdo con el PP porque los socialistas no tienen intención de modificar la política económica. Además, recordó que si de verdad quisieran un pacto, le habrían llamado para ello y no para citar al PP a una reunión.