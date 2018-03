ATC.- Cospedal dice que el PP no es antinuclear y que no se debe confundir con el rechazo a una instalación concreta

22/02/2010 - 17:59

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, defendió hoy que su partido no se declara antinuclear en ninguna parte de España y pidió no confundir esta postura con el rechazo a una instalación concreta, como sucede en Guadalajara con la oposición a la ubicación del cementerio nuclear en la localidad de Yebra.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras la celebración del Comité Ejecutivo del PP, Cospedal negó que el PP de Guadalajara pueda definirse como antinuclear y el de Cuenca como pronuclear y defendió que ese planteamiento "no es real".

"Una cosa es que se hable de una instalación en concreto, en un sitio en concreto y con una historia determinada y otra cosa es que se declare a un partido antinuclear", insistió la también presidenta de los 'populares' castellanomanchegos.

Cospedal ahondó así en la necesidad de "no mezclar conceptos que no son iguales". "Ni el PP de Guadalajara ni el de Cuenca se declara antinuclear, como no se declara el PP de ninguna parte de España", enfatizó antes de reiterar que "una cosa es una ubicación concreta y otra declararse antinuclear".