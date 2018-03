Los sindicatos se lanzan coincidiendo con el 27 aniversario del 23-F

La verdadera relevancia de este nuevo aniversario del 23-F habrá de buscarse con seguridad en la descabellada protesta callejera de los sindicatos contra una propuesta de reforma de nuestro modelo vigente de Seguridad Social tendente a evitar la quiebra del sistema. Cuando el país está bajo mínimos por los efectos de una recesión que ha encadenado ya siete trimestres del crecimientos negativos -la más grave de las tres décadas de democracia-, los sindicatos no tienen nada mejor que hacer que organizar una sonora algarada para evitar que se racionalice nuestro sistema de previsión social.

Y, de paso, para dejar constancia de que no han mudado un ápice sus anacrónicos tabúes, por lo que están dispuestos a reaccionar con la mayor acritud -y, por supuesto, en la calle- si alguien tuviera la ocurrencia de flexibilizar el mercado de trabajo para conseguir más productividad, más crecimiento y una recuperación más rápida de la crisis. Ya se sabe que, como mucho, nuestras organizaciones sindicales tan sólo defienden los intereses de quienes tienen un puesto de trabajo fijo; intereses que como es sabido son antagónicos de los de los desempleados.

Pero dicho esto, es inevitable que el 23-F nos evoque un año más aquella fantasmal amenaza que a punto estuvo de dar al traste con nuestra recién nacida y todavía muy imperfecta democracia. El pasado año por estas fechas, se publicó el que probablemente ha sido mejor análisis de aquellos acontecimientos, compendio y síntesis de los hechos probados, de los datos disponibles, que son casi todos: la "Anatomía de un instante", de Alejandro Cercas. Y aunque las gentes de buena voluntad ya sabemos -racionalmente, intuitivamente y sin lugar a dudas- qué paso en aquellas horas decisivas, la sucesivas revelaciones y análisis no han logrado cerrar definitivamente el episodio, probablemente porque hay gente interesada en mantenerlo abierto.

Choque de tendencias

En realidad, el 23-F fue la colisión brutal de las dos tendencias que se disputaban España en aquella hora decisiva. De un lado, los nostálgicos del antiguo régimen veían con horror cómo la joven democracia se iba fortaleciendo, de forma que sería capaz de admitir sin quebrarse la llegada inminente de un gobierno socialista -la inefable vuelta de la tortilla para quienes pensaban que España podía caber en aquella atroz simplificación- al tiempo que el Rey parecía cada vez más complacido con aquel régimen parlamentario en el que el jefe del Estado no tenía poder concreto sino apenas la influencia que se derivaba de su prestigio.

De otro lado, los demócratas sentían preocupación por la debilidad del gobierno constitucional de Adolfo Suárez, que se había abrasado en la construcción de las estructuras constitucionales y no sólo carecía de apoyos sino que también estaba gravemente fracturado internamente?

En aquel clima viciado e irrespirable se cometieron errores, se habló de más, se dio alas involuntariamente al golpismo, se urdieron fórmulas de emergencia que hoy nos asombran -aquel gobierno de concentración bajo el mando de Armada que fue bastante más que un rumor de corrillos- y se debilitó tan seriamente las instituciones que un simple vientecillo hubiera podido derribarlas?.

El tejerazo del teniente coronel del inefable tricornio, respaldado por Miláns del Bosch, dos seres enfermizamente primarios disfrazados de patriotas de lanza en ristre, fue la señal de partida de la colosal disputa que un día u otro debía enardecerse hasta estallar. Seguramente fue necesaria aquella liturgia pintoresca, que resumía la pirueta de una nación confusa durante siglos, para que cesasen las pulsiones anacrónicas que, desde el fin del Antiguo Régimen, habían tratado de impedir que este país se pusiera al paso de los de alrededor.

Viendo las secuencias de aquel histriónico 23-F, cobraba todo el sentido aquel hondo quejido de Ganivet: "Yo creo a ratos que las dos grandes fuerzas de España, la que tira para atrás y la que corre hacia adelante, van dislocadas por no querer entenderse, y que de esta discordia se aprovecha el ejército neutral de los ramplones para hacer su agosto; y a ratos pienso también que nuestro país no es lo que parece, y se me ocurre compararlo con un hombre de genio que hubiera tenido la ocurrencia de disfrazarse con careta de burro para dar a sus amigos una broma pesada".

Veintisiete años después

Veintisiete años después, no faltan todavía las insinuaciones, las insidias, las falacias que señalan al Rey como promotor de un exótico autogolpe, que hurgan en la herida de que el general Armada fuera persona de la más estricta intimidad del Monarca, que siembran dudas allá donde las certezas sólo pueden ser, en rigor, morales? Carece, en fin, de sentido dar más vueltas a un episodio que ha sido, se quiera reconocer o no, la prueba de fuego de la Monarquía y la vacuna decisiva de este país contra el golpismo. Después de aquello, ya no hubo más dudas acerca de la integridad de la Corona ni sobre las nulas posibilidades de quienes, añorantes de la dictadura, no se resignaron a dejarla atrás, en las alacenas de la historia.