Mas dice que para cambiar el tripartito no basta ganar, sino una mayoría fuerte

22/02/2010 - 19:46

El presidente de CiU, Artur Mas, no aclaró este lunes si pactará con el PP en caso de no conseguir una mayoría suficiente para alcanzar la presidencia de la Generalitat, aunque sí afirmó que el objetivo es "un cambio de gobierno" y que para eso no basta ganar, si no que debe ser "a través de una mayoría fuerte" porque ya han ganado las elecciones en otras ocasiones "y estamos en la oposición".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Mas fue preguntado por la posibilidad de que CiU pacte con el PP para conseguir un acuerdo estable, un gobierno en solitario o en coalición. El candidato de CiU, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, recordó que en otras ocasiones se han "entendido" con partidos "muy distintos, según las circunstancias y según el momento y según quien gobernaba en España". Y recordó que si gobernaban en Cataluña y en España había un gobierno de "otro color", su "obligación" era intentar "sacar las cosas hacia adelante". Para ello, añadió, "tienes que hablar, y si hablas negocias y si negocias, de vez en cuando llegas a un pacto y otras veces no".

Dicho esto, aseguró que su intención no es pactar con alguien "antes de las elecciones", sino sacar "una mayoría clara", ya que el objetivo es que "en Cataluña haya un cambio de gobierno", porque el tripartito "no funciona". "El objetivo --argumentó-- es el cambio de gobierno, si eso lo conseguimos tiene que ser a través de una mayoría fuerte porque ganar las elecciones ya las hemos ganado en otras ocasiones y estamos en la oposición".

En todo caso, enfatizó que CiU "no va a pactar una coalición" con otro partido antes de que lleguen las elecciones porque lo principal es obtener "una mayoría suficiente" para gobernar.

Agregó que los votantes catalanes "saben distinguir" entre quién "puede defender mejor" sus intereses gobernando Cataluña y "quién prefieren que esté en el Palacio de la Moncloa, lo han demostrado durante 30 años", votando a CiU en Cataluña y al PSOE en las elecciones generales.

"MONTILLA ANDA UN POCO DESPISTADO"

Por otro lado, respondió al presidente de la Generalitat, José Montilla, que criticó que CiU esté dispuesto a pactar con el PSOE a nivel nacional y no lo haga con el PSC. "Creo que Montilla anda un poco despistado, porque si no recuerdo mal, la Ley de Educación la pactó con CiU porque no pudo pactarla dentro de su Gobierno, que es la música común dentro de este tripartito", recalcó.

En relación con el posible pacto de Estado sobre el que empezará a negociarse el jueves y que, presumiblemente, se alcanzará con el apoyo de CiU y ERC al Gobierno, aseguró que su objetivo es "sacar a la economía española y catalana de la situación en la que se encuentra", aunque "si además de eso, se consigue que CiU sea vista como una formación política propositiva, activa, dinámica, que ocupa un espacio central e interesa a la mayoría de la gente, mejor que mejor".

Mas no comparte ni la opinión del PP, ni la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque para que haya un pacto de Estado "tiene que estar quien tiene que estar" y el PP es el principal partido de la oposición. Agregó que no entiende como el PSOE y el PP "no se han puesto a trabajar para identificar las bases del pacto".

"Es una cosa que nosotros no podemos resolver, que se entiendan el PSOE y el PP en materia de economía, lo podemos intentar, pero no podemos asegurar que se vayan a entender porque no se entienden en casi nada, así que no podemos hacer milagros", apostilló.

Apuntó a que "lo que la gente necesita" es "una hoja de ruta clara", sin "dar bandazos todo el rato, como el Gobierno" y conocer cual es el camino que se emprenderá para mejorar la situación económica que lleve "a un futuro más prometedor". Añadió que desearía que sucediese a través de un pacto de Estado, pero que "si no es posible", se pueden alcanzar "acuerdos puntuales" sobre temas concretos para llegar a soluciones en temas parciales.