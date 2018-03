Bono pide respetar al TS pero dice que es "bueno que los tribunales se hagan respetar usando el sentido común"

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, planteó, en torno a la posible inhabilitación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que es el Tribunal Supremo el que tiene que tomar la decisión "y hay que respetarlo", pero al mismo tiempo subrayó que "es muy bueno también que los tribunales se hagan respetar utilizando el sentido común".

En declaraciones a su salida del desayuno del Fórum Europa protagonizado por el diputado y ex líder de IU Gaspar Llamazares, puntualizó que "no hay que creer en los jueces, se cree en dios aunque no se ve". "Pero no se cree en los dentistas, ni en los periodistas, ni se cree en los jueces. A los jueces les pasa como a los dentistas, que cuando te sacan una muela que no es la que te duele, le dices al vecino que no vaya a ese dentista", argumentó.

Bono se expresó en esta líneas después de asegurar que él no le desea mal a nadie, "y mucho menos a un amigo como Garzón", al que tiene "aprecio". Además, utilizó unas palabras del discurso Llamazares al plantear que "para tener un futuro amable es necesario un presente amable", y subrayó que a veces da la impresión de que la economía española "necesita gasolina, pero nuestra convivencia no".

"La gasolina para los coches y para la economía, pero nuestra convivencia lo que necesita es más amabilidad y sentido común. Ha costado mucho construir la democracia en España para que el insulto, la descalificación, la falta de sentido común, se apoderen de nosotros", concluyó.