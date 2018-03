Garzón deja en libertad bajo fianza a Díez Usabiaga para que pueda cuidar a su madre

26/04/2010 - 16:44

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad bajo fianza de 30.000 euros al ex secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, en prisión desde octubre pasado por intentar reconstituir la ilegal Batasuna, para que pueda asistir a su madre, que le reclamó como "cuidador" acogiéndose a la Ley sobre la Dependencia.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Díez Usabiaga, que está acusado de un delito de integración en organización terrorista, podrá abandonar la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra desde el pasado 16 de octubre, con la condición de enviar al juez cada 15 días "información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre, de él dependiente".

En un auto dictado este lunes en el marco de la causa en la que se investiga la recomposición de Batasuna a través del proyecto 'Bateragune (Todos Juntos)', el magistrado también impone a Díez Usabiaga la prohibición de salir del territorio nacional y dos comparecencias judiciales por semana en el juzgado más próximo a su domicilio, así como la retirada del pasaporte.

"CIRCUNSTANCIA HUMANITARIA"

Garzón defiende, en contra del criterio expresado por la Fiscalía, que la situación de prisión debe "suavizarse" por la "circunstancia humanitaria" de "índole personal-familiar" que concurre en el caso de Díez Usabiaga y en atención a "la relación de dependencia que su madre tiene respecto del mismo".

Esta situación queda acreditada por un informe emitido el pasado 12 de abril por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), que detalla que la madre del procesado "ha iniciado los trámites para la prestación y cuidados personales relativos a la Ley sobre la Dependencia de Personas Físicas, requiriendo como cuidador a su hijo Rafael", quien hasta la fecha "ha venido haciéndose cargo de su madre".

La defensa de Díez Usabiaga pidió en marzo pasado la salida de la cárcel de su cliente alegando que su madre debe contar con "especiales cuidados" debido a la "grave dolencia" que sufre. También apelaba a la falta de riesgo de sustracción a la acción de la Justicia y de reiteración delictiva, los elementos probatorios que existen en su contra, la ausencia de antecedentes y su arraigo "suficiente y notorio".

No obstante, el magistrado advierte en su auto que Díez Usabiaga, que fue secretario general de LAB entre 1996 y 2008, "reiteraría la acción criminal si se produjera cualquier participación o actuación relacionada con el complejo terrorista liderado por ETA al que se refiere el auto de procesamiento o cualquier enaltecimiento de la organización terrorista o su entorno".

DIEZ DETENIDOS

Garzón acordó el 16 de octubre de 2009 el ingreso en prisión de Díez Usabiaga, del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, y de otros tres dirigentes de la izquierda abertzale: Sonia Jacinto, ex tesorera del PCTV; Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a Segi; y Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika.

Tras los interrogatorios, les impuso una fianza de 10.000 euros a Amaia Esnal, José Manuel Serra y José Luis Moreno Sagües, y dejó en libertad sin cargos al histórico miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Rufi Etxeberria y Ainara Oiz.

Todos fueron detenidos el día 13 en la sede de LAB de San Sebastián, en el marco de una operación policial que tenía como objetivo desarticular la constitución de una nueva Mesa Nacional de Batasuna.