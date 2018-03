Egibar cree relevante que la izquierda abertzale tome decisiones de forma unilateral sin esperar a determinados acuerdos

Dice que PP y PSE pretenden "controlar el tablero electoral" y evitar la presencia de la izquierda abertzale en las próximas elecciones

El portavoz parlamentario del PNV y presidente del GBB, Joseba Egibar, consideró "relevante" que la reflexión y toma de decisiones de la izquierda abertzale se esté produciendo de forma unilateral, sin "esperar a la existencia de determinados acuerdos o fases".

En una entrevista a Info7, recogida por Europa Press, Egibar destacó, en este sentido, la consecuencia "positiva" de que la izquierda abertzale esté actuando de manera "unilateral" en sus reflexiones. "Es lo que cualitativamente distingue estratégicamente a la izquierda aberzale de tiempo atrás de la que se presenta después de estas conclusiones", manifestó.

Por otra parte, respecto a los "ritmos" de la izquierda abertzale, aseguró que un partido "se tiene que medir con la ciudadanía a la que dice representar" y ver "qué es lo que está solicitando" es pueblo "al que dice servir".

"Entra dentro de la dialéctica política el decir, distinguida la dirección a dónde se quiere caminar, que hay que ser sensibles, que hay que coger el pulso a lo que la sociedad nos está indicando", señaló.

En este sentido, indicó que esa izquierda abertzale que "se pone en marcha" debe ser consciente de "los pasos y las condiciones que este pueblo nos está poniendo a todos".

ESTRATEGIA DE PP y PSE

Egibar también se refirió al PP y PSE, y señaló que, aunque intentan "diluir o esconder sus auténticas intenciones", su decisión de compartir "estrategia" tiene "alcance" y se "va a proyectar en el tiempo" porque no fue sólo una operación "electoral" para acceder a Ajuria Enea.

Además, manifestó que esa estrategia "compartida" les obliga también a que, en el escenario foral y local, puedan "controlar el tablero electoral".

El dirigente del PNV apuntó que ya existe un proyecto de reforma la Ley de Partidos y, con ese "perfeccionamiento del proyecto", pretenden también "controlar el antes, el durante y el post-momento electoral".

"Esos sí tienen una intencionalidad clara, el traje a medida se le hizo por encargo a la izquierda abertzale en el año 2002 y, en ese sentido, creo que van a perserverar en la idea y en la estrategia de que ninguna expresión que pueda suponer continuidad de empresa de la ilegalizada Batasuna pueda tener presencia", añadió.

Joseba Egibar se mostró convencido de que "lo van a intentar" y señaló que "otra cosa es que lo puedan conseguir". En este sentido, el dirigente del PNV señaló que es "evidente" la apuesta por las vías políticas "democráticas y pacíficas" por parte de determinados colectivos y de las personas que el sábado dieron a conocer el nuevo documento de la izquierda abertzale. "Ahí va a estar la tensión, en quién controla los escenarios políticos y electorales", agregó.

25 DE OCUBRE

Por otra parte, aseguró que lo que se pretende al declarar el 25 de octubre, fecha de aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika, como Día de Euskadi, es decir a la sociedad vasca que el "techo institucional" que el pueblo vasco tiene es "el que va a tener a futuro". "No hay más. Eso es lo que políticamente pretenden proyectar como si este pueblo no hubiera tenido historia antes del 1979 o no fuera a tener historia después del Estatuto de Autonomía", indicó.

Preguntado por si el PNV estaría dispuesto a participar en una estrategia como la que se está desarrollando en Cataluña con la convocatoria de consultas sobre la independencia, Egibar, que manifestó su impresión de que el TC va "amputar" la potencialidad del Estatut catalán, afirmó que todo lo que sea participación de la ciudadanía es "bueno", pero indicó que en Euskadi se está "en otra fase".

En este sentido, Egibar recordó los intentos para que se pudiera materializar el derecho a decidir del pueblo vasco y apuntó que es una cuestión que "hay que retomar". "Nadie podemos pretender condicionar la dirección o los ritmos que necesita en este momento nuestro pueblo, supeditar esos ritmos a lo que son nuestras necesidades partidistas", concluyó.