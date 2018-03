La Academia de Policía cambia su Reglamento y será más selectiva con alumnos

Madrid, 26 abr (EFE).- La Academia de la Policía Local de la Comunidad de Madrid cambiará en los próximos día su Reglamento, de manera que los cursos serán más selectivos y los alumnos tendrán que aprobar todas la asignaturas para superarlos, además de pasar una valoración de actitud para evitar conductas racistas o xenófobas.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha explicado hoy que en los próximos días el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicará el nuevo Reglamento de la Academia, en la que se forman los futuros policías locales de la región.

Ha adelantado que el curso básico de formación, el que reciben los futuros agentes para ejercer como tales, de 6 meses, será "realmente selectivo" y habrá que aprobar todas las asignaturas para superarlo y obtener el título.

Granados ha bromeado al explicar que "no sabemos de nadie que haya suspendido el curso", ya que si los alumnos sacaban notas muy bajas en una asignaturas las compensaban con otras más altas, lo que ha sido corroborado por el responsable de la Academia, Agustín Carretero.

Ambos han destacado que el nuevo Reglamento incluye una valoración de la actitud de cada alumno para evitar comportamientos xenófobos, racistas o discriminatorios, de manera que si no pasan esta prueba no aprobarán el curso.

Carretero ha precisado que hasta un diez por ciento de los alumnos podrían haber suspendido de haberse aplicado esta prueba en cursos anteriores, ya que hasta ahora la actitud sólo suponía un 0,20 de la nota total.

El nuevo Reglamento prevé que los alumnos entreguen el certificado de antecedentes penales al principio de la enseñanza, y no al final, como ocurre ahora.

Además, cualquier aspirante a agente local tendrá que pasar un examen de capacitación, que se hará en la Academia, antes de ingresar en alguno de los cuerpos.

Granados también ha explicado durante el desayuno informativo otras cuestiones en las que trabaja actualmente su Consejería, como la Ley de Policía Local, que según ha explicado ha sido ampliamente reformada y por eso volverá a pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

Una de las novedades de la futura Ley es que considera las Bescam una realidad dentro de los cuerpos de la Policía Local y especifica que sus agentes sólo pueden realizar labores de seguridad, por lo que si los ayuntamientos no cumplen este requisito serán sancionados.

Granados ha recordado que actualmente hay dos expedientes abiertos por incumplimiento del convenio sobre las Bescam firmados entre la Consejería y los ayuntamientos de Fuenlabrada y Alcorcón, y ha criticado que "hay muchos ayuntamientos que no cumplen el convenio puntualmente, y unos pocos no sólo no lo cumplen, sino que lo niegan", lo que "no se puede consentir".

La futura Ley de Policía Local estipula el pago de unas tasas por formarse en la Academia de Policía -2.400 euros para el curso básico y 1.400 para los cursos de ascenso-, lo que para Granados es "una práctica habitual en las academias", ya que "la formación no la tiene que pagar el contribuyente, sino el alumnos, que además cobra durante su formación".

La Ley también prevé que las policías de los municipios más pequeños puedan mancomunarse y colaborar en eventos especiales; la creación de un Centro de Coordinación Operativa; ampliar de 30 a 35 años la edad máxima para acceder a la Policía Local y establecer en 1,60 metros la estatura mínima para las mujeres, en lugar de 1,65.

El consejero también ha confirmado hoy que antes del próximo verano, probablemente en junio, estará en marcha la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, formada por 80 agentes que se encargarán de velar por la seguridad de los altos cargos de la Comunidad y de sus sedes, así como de controlar los delitos relacionados con el juego.

El pasado 15 de marzo la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil publicó la orden de creación de esta Unidad Adscrita, ocho meses después de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmaran el convenio correspondiente.