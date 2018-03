Las apuestas del PSOE: Rubalcaba contra Rajoy o Blanco contra Gallardón

Por favor:



* A Gallardon no, que ya ha arruinado el Ayuntamiento de Madrid y estamos pagando impuestos hasta por las basuras (empresa que da beneficios en otros paises). Es un pésimo gestor que no sabe administrar ni un ayuntamiento, por lo que un país...



* A Blanco... entrariamos en la segunda guerra civil, por lo que dejarlo en paz. Además ya veremos como quedan las cuentas con todos los trenecitos que está contratando...



* A Rubalcaba... posiblemente acabe en la carcel con lo del Faisan, por lo que creo que no llegará ¿o es que no se le va a investigar por el bien de España como pasa con Garzón?. Lo de Garzón y la memoria es una chorrada que es humo para ocultar otras cosas, pero tiene pendiente lo más grave e importante para mi que son lo de las grabación de escuchas a abogados. ESTO NO SE PUEDE HACER.



* De Rajoy .... pobrecito, pero de todos creo que sería el mejor, tiene pinta de ser un buen gestor pero se lo están cargando por las memeces políticas. Debería tener un maton tipo Blanco para que le quitara todas las basuras.



Pero ante todo, ante todo POR FAVOR que Zapatero se retire ya que ha trabajado muy bien durante ocho años y seguro que está cansado....