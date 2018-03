Estatuto C-LM.- PPCV lamenta que el PSOE utilice el agua "para hacer chantaje" y crear "confrontación" entre comunidades

26/04/2010 - 20:28

El vicesecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), José Císcar, destacó hoy que el PP "es el único partido que defiende sin fisuras los intereses de todos los ciudadanos" y advirtió de que el PSOE "utiliza el agua para hacer chantaje con el único objetivo de crear confrontación entre comunidades para sacar rédito electoral".

Císcar, en un comunicado, se pronunció así en relación a las declaraciones del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y, en este sentido, señaló que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, "ni ha solucionado el problema en su región ni ha sacado adelante el Estatuto para los castellano-manchegos, en cambio, el PP ha defendido en todo momento que llegue agua para todos y ha tendido la mano al diálogo para solventar el problema hídrico".

Así, destacó que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "hoy ha dejado claro que el PP tiene un discurso coherente y unido en todas partes, no como el partido socialista que sólo busca la confrontación" al tiempo que ha criticado a Barreda "por no tener cintura política para negociar, ya que ha llevado a cabo un estatuto sin contar con el consenso de los territorios en materia de agua y por no saber sacarlo adelante al margen de la cuestión hídrica".

"Si Alarte quiere buscar culpables que los busque en el partido socialista" y señaló que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue "quien derogó de un plumazo la única solución, el Plan Hidrológico Nacional con el trasvase del Ebro" y "ha sido incapaz de impulsar medidas que solucionaran el problema hídrico en la España seca y tampoco ha convocado el Consell Nacional del Agua para abordar desde el consenso esta cuestión de máxima urgencia".

De la misma manera, el dirigente 'popular' indicó que el PSOE "ha traicionado a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y de Castilla La-Mancha, ya que Zapatero, Barreda, Pajín y Alarte están utilizando el agua como un elemento de confrontación y no de unión entre territorios".

Asimismo,lamentó que Alarte "haya renunciado a los intereses hídricos de la Comunitat Valenciana para no perder su silla en Blanquerías" y aseguró que "los populares vamos a seguir defendiendo los trasvases y la vuelta del Plan Hidrológico Nacional porque la solidaridad interterritorial es la única solución posible".

"El PSPV vuelve a caer en la contradicción porque no tiene un discurso claro en materia de agua y, por lo tanto, pone en jaque las necesidades de nuestro territorio", agregó.

Císcar afirmó que el PSPV "huye a la hora de dar la cara en Madrid por la Comunitat, tal y como dejó en evidencia la diputada alicantina Juana Serna, al votar a favor de la reserva hídrica en el Congreso de los Diputados". Por ello, señaló que Alarte "está deslegitimado para dar lecciones cuando ha sido incapaz de defender en Madrid la llegada de agua a la Comunitat".