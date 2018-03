El PSE acusa a Sanz de jugar "al victimismo y la mentira"

26/04/2010 - 23:56

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, acusó este lunes al presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que presentó un recurso ante el TC contra el blindaje del Concierto, de jugar al "victimismo y la mentira" por "interés electoral", además de "excitar el sentimiento antivasco" en territorio riojano.

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, se refirió, de esta manera, al recurso que presentó hoy ante el TC el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, contra el blindaje del Concierto económico vasco.

Pastor, tras mostrar su respeto por todas las instituciones, entre ellas el Gobierno de La Rioja, le pidió que tenga "el mismo respeto institucional" hacia la decisión del Parlamento.

En este sentido, recordó al presidente de La Rioja que no es una decisión de los nacionalistas o de los socialistas, sino que "es una decisión unánime" del Parlamento vasco y que también fue apoyada por su partido, el PP del País Vasco.

"VICTIMISMO"

"No se puede jugar permanentemente al victimismo y a excitar el sentimiento antivasco en La Rioja, porque la equiparación de las normas forales que se aprobó por el Congreso de los Diputados, no va en contra de nadie, no va en contra de La Rioja, va a favor de defender los intereses de la fiscalidad vasca, exactamente con el mismo procedimiento que lo hace el Gobierno de Navarra", añadió.

En este sentido, afirmó que el presidente de La Rioja está haciendo una política "de corto alcance, que juega al victimismo, al agravio comparativo y a la mentira y a la manipulación".

Pastor indicó que lo que se ha hecho no es una modificación legislativa pensada para "causar ningún perjuicio" a los intereses económicos de La Rioja, "perjuicio que, en todo caso, sería exactamente igual que el que puede provocar la ley fiscal navarra, ante la que jamás han planteado desde La Rioja ningún recurso".

Por lo tanto, el dirigente de los socialistas vascos aseguró que es bueno que "las cosas se pongan en su sitio" y que Pedro Sanz entienda que "está jugando no en contra de los intereses de los nacionalistas, ni de los socialistas, sino que está jugando a la mentira y a la manipulación para favorecer un puro y duro interés electoral".

"Lo que se echa en falta es un esfuerzo de relación institucional y de diálogo entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno vasco que el señor Sanz no ha tenido jamás interés en hacer y eso es probablemente uno de los problemas", señaló.

Pastor indicó que puede haber habido "malas prácticas" por parte de las diputaciones forales "en otro tiempo", pero manifestó que "lo que hay que hacer es recurrir esas malas prácticas". "Pero lo que no se puede pretender es recurrir la capacidad que tienen las diputaciones forales para aprobar normativa fiscal, que les reconoce la propia Constitución española. Por lo tanto, un poquito de tranquilidad, sosiego, sentido común y menos mentira y manipulación", añadió.