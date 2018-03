Recorte.- Rodríguez Ibarra dice que el "toro ha empitonado al torero" tras estar "dos años y medio como espectadores"

25/05/2010 - 15:49

El socialista aboga por que los ayuntamientos con cuentas saneadas puedan endeudarse

El ex presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aludió hoy a los recortes aprobados por el Gobierno central y afirmó que "en dos años y medio" han estado "como espectadores viendo a ver cuándo el toro empitonaba al torero" y, finalmente, "el toro lo ha empitonado", por lo que ha habido que tomar esas medidas.

En una rueda de prensa previa a su participación en una comida-coloquio organizada por el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, Ibarra afirmó que le parecen "mal" los recortes aprobados por el Ejecutivo y explicó que al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "le parecen peor", ya que "nadie puede estar satisfecho teniendo que adoptar medidas en contra de sus principios", de los que piensa, de lo que había "prometido" y de su ideología.

Así, tras recordar que hay recortes que "chocan" contra principios del Estado de Bienestar aunque "no se toca" la sanidad, la educación o las pensiones mínimas y no contributivas; admitió que hay gente que se puede sentir "defraudada por lo que acaba de hacer el gobierno socialista".

No obstante, precisó que "de vez en cuando" sus allegados también le defraudan a él, así como él a ellos. "Pero cuando mi hija me defrauda no voy por las esquinas poniéndola a parir", apuntó, para añadir que, en ese caso, él trata de "comprender las razones" que han llevado a esa situación.

Así, indicó que las medidas del Gobierno tienen su origen en la situación de hace dos años y medio: "Hace dos años y medio todos íbamos por las esquinas contando lo que sabíamos de las subprime, del capitalismo salvaje, de los especuladores, de los fondos de riesgo", elementos a los que atribuyó la crisis.

"Hemos estado como espectadores", lamentó, al tiempo que añadió que, finalmente, "el toro" ha "empitonado" al torero --en alusión al presidente del Gobierno-- y el mercado especulativo "le ha doblado la muñeca". La izquierda "no ha hecho mucho por fortalecer la muñeca del torero" por estar "en el tendido de sol viendo a ver cómo le cogía y cómo se le caída la muleta", apuntó.

"Ahora, cada uno puede tomar las decisiones que quiera: puede pedir que venga el torero de derechas y otros estamos intentado pelear para que el mercado especulativo no triunfe sobre la política", concluyó.

AYUNTAMIENTOS

En cuanto a la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a plazo incluido en el decreto antidéficit aprobado por el Gobierno central, y que ha sido rectificado para retrasar hasta enero de 2011 la citada prohibición, afirmó no tener una opinión al respecto porque nunca ha estado en un Ayuntamiento, si bien destacó que "cuando se trata a todos por igual se comete una cierta injusticia".

A su juicio, si un ayuntamiento es capaz de endeudarse y pagar su deuda sería "injusto" que no se le permita hacerlo ya que estaría pagando las consecuencias de otros "manirrotos que han llevado a sus ayuntamientos a la ruina". "Creo que a parte de que la prohibición de endeudarse empiece a contar a partir del año que viene, debería corregirse también para que aquéllos que tengan unas cuentas saneadas" puedan endeudarse.

Según concluyó, de esta forma la economía de esos lugares no se vería afectada a consecuencia de la disminución del gasto público, que es "muy importante en estos momentos".