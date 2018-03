Recorte.- AMPL.- Rajoy critica "las medidas de fin de semana" de Zapatero y exige "un plan a corto, medio y largo plazo"

25/05/2010 - 16:28

El líder de los populares afirma que "crear empleo es el objetivo prioritario del PP para los próximos meses y años"

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Mariano Rajoy, criticó hoy las iniciativas para reducir el déficit público planteadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que calificó de "medidas de fin de semana, impuestas, profundamente injustas, improvisadas, ineficientes e insuficientes". Frente a esto, demandó la elaboración de "un plan que contemple todo, lo de corto, medio y largo plazo", cuyo objetivo sea "crear empleo y riqueza", ya que, a su juicio, "sin reglas de juego es imposible hacer nada".

Rajoy, que asistió hoy, junto con el presidente del PP-A, Javier Arenas, a la inauguración de la nueva sede del Partido Popular de Málaga, dijo "no tener ninguna confianza" en Rodríguez Zapatero "porque se ha acreditado con sus hechos", motivo por el cual indicó que "hay que cambiar la forma de gobernar y el contenido de las políticas".

"Un gobierno debe ser previsible, debe actuar con lógica y razón y no puede tener en vilo a toda la ciudadanía porque un día tenga una ocurrencia y al otro día, otra", según Rajoy. "El problema de este Gobierno --denunció-- es que se le puede ocurrir una cosa y la contraria en menos de 24 horas".

Según el líder de los populares, "Rodríguez Zapatero no quiere escuchar a nadie, no se deja ayudar por nadie porque ni siquiera ha querido hablar con nosotros y sólo pretende que nos sumemos a unas políticas equivocadas", lo que sería "un enorme error".

Precisamente, lamentó que Rodríguez Zapatero anunciase su propuesta para reducir el déficit público "sin haber hablado con el PP, que es el principal partido de la oposición, y me temo que sin haber hablado con ninguna otra formación". Por ello, se mostró seguro de que "nadie votará sus medidas", ya que "en dos días no puede hacer algo así, hay que pensar y reflexionar las consecuencias de los actos porque hablamos de los intereses de mucha gente y del futuro de la economía española".

POLÍTICA ECONÓMICA QUE CREE EMPLEO

Declaró que "crear empleo es el objetivo prioritario del PP para los próximos meses y años" y aseguró que "se puede hacer una política económica que cree empleo". "Nuestra prioridad --afirmó-- es crear puestos de trabajo y acabar con el paro, cuyas cifras son inaceptables".

Para conseguir ese objetivo, Rajoy señaló que es necesario "cambiar de forma de gobernar, hacer un plan que fije reglas de juego, marcar unos objetivos y un rumbo y saber hacia dónde se va", ya que "no se puede gobernar con medidas improvisadas y con rectificaciones y pensando sólo en las próximas 24 horas".

Precisamente, recordó que un día después de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las medidas extraordinarias antidéficit "comienzan las rectificaciones", entre las que se encuentra el retraso hasta enero de 2011 de la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo; "se han equivocado en siete meses", ironizó. "Se trata de un nuevo espectáculo 'valleinclanesco' del Gobierno de España", dijo.

En este sentido, el responsable del PP abogó por "cambiar la forma de gobernar, poner fin a la etapa de las improvisaciones y las medidas aisladas y hacer un plan de gobierno, sólo uno y no 17, y no tomar 315 medidas porque al final la historia demuestra que no sirven para nada".

"Hay que hacer un plan que sea un todo, que contemple todo, porque la economía es un todo", exigió, añadiendo que "algunas cosas se podrán poner en marcha en 24 horas, otras en un mes y otras en dos años, pero al menos habrá un rumbo y se generará confianza".

DISPENDIO Y DESPILFARRO

De igual modo, hizo hincapié en la necesidad de "cambiar el fondo de la política", ya que ésta "debe estar dedicada solamente a crecer y crear empleo, que no es poco, no hay que equivocar las medidas", y lamentó las desarrolladas en los últimos años, caracterizadas por "el dispendio y el despilfarro y ahora, sin embargo, viene todo lo contrario".

Durante su intervención, coincidió en la necesidad de recortar el gasto público, pero no como pretende el PSOE, sino que, en su opinión, "lo primero que hay que plantear es adelgazar la administración, que gasta mucho y mal, pudiendo tomar medidas a corto, medio y largo plazo", y también expuso reformas para "crear empleo y tener más ingresos y, por tanto, hacer más políticas sociales". Ante esto, defendió una reforma laboral y otra fiscal, "con reglas de juego claras", así como "una política energética clara".

Rajoy lamentó que en este tiempo el PSOE no haya gobernado "de otra forma, defendiendo el interés general y tratando el dinero público como si fuera el que tienes en tu casa". Así, puso como ejemplo que si no se hubiera desarrollado el Plan E, que "ninguna necesidad había de su existencia, no hubiera sido necesario adoptar ninguna de las medidas planteadas ahora".

Como defendió, "crear empleo es bueno para el que tiene un puesto de trabajo, que puede llevar adelante un proyecto de vida", pero, como aseguró, "también es bueno para la economía de un país porque cuando se crea empleo hay mucha más gente trabajando y entonces el Estado ingresa mucho más al haber más empresas y personas pagando impuestos y, por tanto, hay mejores pensiones y mejores sueldos para los funcionarios, una sanidad mejor, unos mejores servicios públicos y mejores infraestructuras".

Por otra parte, al hacer referencia uno de los asistentes al aumento de patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, el presidente del PP declaró que "tendrá que explicar exactamente cuál es su situación y el fiscal general del Estado deberá contestar el escrito presentado por el Partido Popular".

Por último, Rajoy, que resaltó la importancia de los militantes, aseguró que el PP "es una formación para todo el que quiera trabajar lealmente y que se convenza de que las ideas que defiende el Partido Popular son mejores para él y para su país". "Aquí no vamos a preguntarle a nadie de dónde viene, sino dónde va", apostilló.

DIMISIÓN O CONVOCATORIA DE ELECCIONES

El responsable del PP andaluz recordó, por su parte, a "las víctimas de Rodríguez Zapatero: funcionarios, parados, jubilados, viudas y huérfanos", y dijo tener "serias dudas" de que "pueda mirar a los ojos a esas personas", ya que "provoca alarma social". De hecho, le pidió que "si le queda un poco de sentido de Estado, dimita o convoque elecciones de inmediato".

"El problema es que cualquier medida que se adopte tropieza con la nula credibilidad de Zapatero", manifestó Arenas, quien consideró que "España necesita cuanto antes un presidente con sentido común, prudencia y responsabilidad y que no falte nunca a su palabra", que, precisamente, dijo que "son las características de Mariano Rajoy".