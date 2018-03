Bertran y Tena presentan la propuesta de referéndum con casi 7.000 adhesiones

Barcelona, 25 may (EFE).- El diputado de ERC Uriel Bertran y el jurista Alfons López Tena han presentado hoy en el registro del Parlament una iniciativa para que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña al amparo de la nueva Ley de Consultas Populares, y lo han hecho con el apoyo de casi 7.000 adhesiones.

Según ha explicado Bertran momentos antes de registrar la propuesta de referéndum, la comisión promotora que lo impulsa ha reunido durante el fin de semana 574 firmas más de apoyo, que se suman a las 6.250 que ya se habían adherido días atrás, lo que supone, ha dicho, "un éxito rotundo".

Bertrán y Tena han pedido a la Mesa del Parlament que se limite a verificar si la propuesta cumple con los requisitos legales necesarios para empezar a ser tramitada, y que sus miembros no realicen valoraciones políticas sobre si están o no de acuerdo con este referéndum "porque ésta no es su función".

López Tena, que es quien ha elaborado la "memoria justificativa" que acompaña la propuesta, ha dicho confiar en la solidez jurídica de los argumentos sobre los que se asienta la iniciativa.

Sobre el requisito, previsto en la Ley de Consultas Populares, de que la pregunta del referendo se base en materias circunscritas dentro del ámbito competencial de la Generalitat, en la "memoria justificativa" se recuerda que el Parlament ya ha aprobado tres resoluciones a favor del derecho de autodeterminación, "lo que refleja su competencia", ha recalcado Tena.

Este jurista, que es ex vocal del CGPJ, basa también su argumentación legal en que el referéndum se puede plantear como una propuesta de reforma de la Constitución, que es algo que el Parlament sí puede promover legalmente.

Tena y Bertran han apelado a "la responsabilidad" que tienen los miembros de la Mesa para dar "vía libre" a la iniciativa, y en este punto, han recordado que en 462 municipios catalanes ya se han celebrado consultas locales soberanistas, y que en ellas han votado 485.000 personas.

Si la Mesa del Parlament dictamina que la iniciativa cumple los requisitos legales, la comisión promotora dispondrá de seis meses prorrogables a ocho para reunir las 220.000 firmas de ciudadanos de Cataluña necesarias para avalarla.

A continuación tiene que ser el pleno del Parlament quien se pronuncie a favor del referéndum y, si es aprobado, la propuesta sería enviada al Gobierno español con la finalidad de que autorice la convocatoria del plebiscito.

Según el diputado Uriel Bertran, que es el principal portavoz de la Coordinadora Nacional de las consultas locales, "sería surrealista" que los representantes de las formaciones políticas que apoyan estas consultas "rechacen que el referéndum pueda celebrarse en el ámbito catalán".

Ha recordado, en este sentido, que aunque son fundamentalmente CiU y ERC quienes las apoyan de forma directa, también hay alcaldes y concejales de PSC e ICV-EUiA que las secundan en muchos ayuntamientos.