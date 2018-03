EE.UU. ordenó ampliar sus operaciones secretas en África y O. Medio, según NYT

Washington, 25 may (EFE).- EE.UU. ordenó el año pasado ampliar significativamente sus operaciones militares secretas en países de Oriente Medio, Asia Central y el Cuerno de África, en un esfuerzo por frenar a grupos combatientes y prevenir amenazas terroristas, informó hoy The New York Times.

El diario detalló, basándose en fuentes y documentos militares, que el jefe del Mando Central estadounidense, general David Petraeus, firmó la orden secreta en septiembre de 2009.

En la orden, Petraeus autoriza el envío de fuerzas de la Unidad de Operaciones Especiales tanto a países amistosos como a naciones consideradas hostiles en Oriente Medio, Asia Central y el Cuerno de África para reunir información de inteligencia y crear vínculos con fuerzas locales, indicó el diario neoyorquino.

El New York Times cita a Irán, Arabia Saudí y Somalia como algunos de los países afectados por la orden.

La orden también permitirá a los militares actividades de reconocimiento que podría allanar el camino para posibles ataques militares en Irán si las tensiones por sus ambiciones nucleares se desbordan.

El objetivo es crear redes que podrían "penetrar, interrumpir, derrotar o destruir" a Al Qaeda y otros grupos combatientes, así como "preparar el entorno" para futuros ataques estadounidenses contra fuerzas militantes locales, según el documento.

La orden, sin embargo, no parece autorizar ataques ofensivos contra ningún país específico, recalca el New York Times.

Con esta nueva estrategia, Petraeus pretende llenar algunas lagunas en las actividades de los servicios de inteligencia sobre organizaciones terroristas y otras amenazas en Oriente Medio y más allá de esa región, específicamente sobre grupos emergentes que cometen atentados contra EE.UU., afirma el diario.

A algunos funcionarios del Pentágono les preocupa, sin embargo, el papel ampliado de las unidades de elite de Operaciones Especiales, pues temen que las actividades secretas perjudiquen las relaciones de EE.UU. con Gobiernos amistosos como Arabia Saudí o Yemen o provocar el enfado de naciones hostiles como Irán y Siria.

Muchos en el Ejército temen además que, si las tropas estadounidenses asumen un papel alejado del tradicional de combate, puedan ser tratadas como espías si son detenidas y se les deniegue las protecciones de la Convención de Ginebra.

El diario destaca que las operaciones que la orden autoriza no están claramente definidas y tampoco se sabe lo que ha hecho el Ejército para llevarlas a cabo, pues el texto proporciona pocos detalles sobre misiones en marcha o operaciones para reunir información de inteligencia.

El documento, clasificado, que consta de siete páginas, "parece autorizar operaciones específicas en Irán, probablemente para reunir información de inteligencia sobre su programa nuclear o identificar grupos disidentes que podrían ser útiles para ofensivas militares futuras", afirma el New York Times.

El Gobierno del presidente Barack Obama insiste que, de momento, está comprometido con sancionar a Irán por sus actividades nucleares, pero solamente por la vía diplomática y económica.

No obstante, el Pentágono tiene que elaborar planes de guerra detallados para estar preparado en el caso de que Obama autorizara una ofensiva militar, tal y como reconoció recientemente el propio secretario de Defensa, Robert Gates.

La orden, denominada "Orden Ejecutiva Unitaria de Fuerzas de Guerra no Convencionales", ayudó por ejemplo a crear la base para el aumento de la actividad militar estadounidense en Yemen que comenzó tres meses después, afirmó el New york Times.