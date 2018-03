Un ex sindicalista candidato a la Vicepresidencia busca liderar la defensa de los DD.HH.

Bogotá, 25 may (EFE).- El candidato a la Vicepresidencia de Colombia por el oficialismo, el ex sindicalista Angelino Garzón, intentará liderar desde ese despacho una política integral de derechos humanos y construir acuerdos con la sociedad civil para el respeto del trabajo de los activistas humanitarios.

Garzón, ex ministro de Trabajo y ex gobernador del departamento de Valle del Cauca, señaló hoy en una entrevista con Efe que el candidato presidencial por el Partido de la U, Juan Manuel Santos, le encomendó liderar tres puntos específicos en caso de que ambos ganen las elecciones del domingo, que se celebran en primera vuelta.

"Quiere que me encargue de la política integral de derechos humanos, que contribuya al desarrollo de la agenda social y ayude a la relación del Gobierno con los gobiernos locales y regionales", dijo.

Garzón, que no pertenece a ningún partido, se define como un hombre de centro-izquierda, es católico y casado con una española con quien ha tenido tres hijos, aunque su primogénita falleció.

Y con Santos, un hombre considerado de derechas, asegura haber llegado a "un acuerdo entre diferentes".

"Somos dos personas con orígenes políticos y sociales diferentes, convencidos de que el presente y sobretodo el futuro de Colombia se tiene que encarar en la unidad de personas diferentes", agregó.

El candidato a la Vicepresidencia consideró que el Estado colombiano debe llevar a cabo una política integral en materia de respeto y promoción de los derechos humanos dentro de un Gobierno de unidad nacional.

"Para que en Colombia nunca más se vuelvan a producir hechos que son horrorosos, que son una vergüenza para la democracia, como los falsos positivos o como las chuzadas", indicó.

Por "falsos positivos" se refirió a los casos de jóvenes civiles asesinados por militares y presentados como guerrilleros muertos en combate, y por "chuzadas" al espionaje ilegal practicado por el servicio de inteligencia a opositores, defensores de derechos humanos y magistrados, ambos escándalos durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

"Tenemos que hacer un esfuerzo de conjunto entre el Estado y la sociedad civil por desarmar la palabra y por entender que ser un contradictor o crítico del Gobierno no significa ser enemigo, ni significa estar ligado a una actividad ilegal", indicó.

El ex sindicalista agregó que desde la sociedad civil también se debe entender que ser crítico al Gobierno "no significa el derecho a calificar con adjetivos o no reconocer la institucionalidad cuando es un Gobierno legítimamente elegido".

"Queremos construir las políticas públicas en materia de derechos humanos con las organizaciones sociales (...) y con los diferentes sectores", subrayó Garzón al indicar que "eso presupone una cultura nueva de romper el miedo de construir acuerdos".

El candidato oficialista a la Vicepresidencia, cuya elección por parte de Santos causó sorpresa, nació en 1946 en un humilde hogar de la ciudad de Buga (suroeste), trabajó como cadie de golf y luego entró de lleno a la lucha sindical hasta 1990.

Ese pasado fue el que buscó Santos para incluirle en la campaña presidencial del Partido de la U, especialmente para temas de empleo, ya que su propuesta es crear dos millones de puestos de trabajo, formalizar otros 500 y volver a poner en marcha el Ministerio del Trabajo, actualmente fusionado con Salud en la cartera de Protección social.

El nuevo Gobierno que salga de las urnas y que tomará posesión el 7 de agosto afrontará un alto desempleo en Colombia, que cuenta con una tasa del 13 por ciento, la segunda mayor de América Latina por detrás de la República Dominicana.

La trayectoria de Garzón como gobernador y ministro de Trabajo en el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), así como su papel de constituyente en la Asamblea que elaboró la Carta Magna de 1991 y su paso por las Naciones Unidas como embajador de Colombia, son la baza de Santos para poner en marcha políticas sociales.

Santos y el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, están empatados en los sondeos de intención de voto, por lo que el próximo domingo pasarían a una segunda vuelta, prevista para el 20 de junio.