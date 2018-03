PSOE y nacionalistas tumban la proposición de Díez de reducir gasto de CCAA para que el Estado "recupere su autonomía"

25/05/2010 - 20:32

ERC y PNV acusan a la diputada de no respetar la Constitución y el PSOE ve un problema de "falta de lealtad" de dirigentes del PP

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE y los grupos nacionalistas en el Congreso tumbaron hoy una moción presentada por la diputada de UPyD, Rosa Díez, que reclamaba al Gobierno que recortara en un mínimo de 15.000 millones de euros el "gasto superfluo" de las comunidades autónomas debido a la crisis económica con el objetivo de que el Gobierno "recupere su autonomía" y organismos como el Ecofin o el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le tenga que dar "instrucciones" después.

En su propuesta, defendida esta tarde en el Pleno de la Cámara Baja, Díez señalaba que, para evitar el "despilfarro" en las comunidades autónomas, el Ejecutivo debía recortar el número de consejerías y parlamentarios autonómicos, así como el de personal de confianza y de libre designación.

Para todo ello, Díez pedía al Gobierno que hiciera uso de las "competencias que le atribuye la Constitución, introduciendo un "techo de gasto obligatorio a cada comunidad, mecanismos de penalización para los incumplimientos de dicho techo o de los compromisos de déficit", así como investigar la existencia de "duplicidades y solapamientos de las administraciones y de sus entes públicos".

A juicio de la diputada, todas estas medidas conllevarían un ahorro de 15.000 millones de euros que permitiría suprimir la congelación de las pensiones y la bajada de sueldo a los funcionarios que se recoge en el decreto ley aprobado el jueves pasado por el Consejo de Ministros.

Díez explicó en su defensa de la moción en el Pleno de la Cámara que su intención no es "cambiar el modelo autonómico ni quitar competencias" a las comunidades, sino que su intención es pedir que el Ejecutivo asuma sus "competencias para recabar así su autonomía", porque "no se puede entender" que el Ecofin, el FMI o el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tengan "más poder sobre España" que el propio Gobierno.

Así, pidió a los diputados, especialmente a los del Grupo Socialista, una "reflexión desprejuiciada", al considerar que si no se acometen este tipo de medidas nuestro país recibirá después "instrucciones" de los organismos internacionales, ya sea "en inglés, alemán o francés", por lo que solicitó al Gobierno "escuche a los que hablan su lengua común".

Pero la diputada de UPyD no obtuvo el apoyo de ningún grupo parlamentario. El Grupo Popular se abstuvo finalmente en la votación a pesar de que antes había considerado que la moción iba "en la buena dirección" porque "ha llegado el momento de intervenir para que no haya duplicidades" en las competencias estatales y autonómicas. Sin embargo, al rechazar Díez una enmienda de modificación al texto de la moción, el PP decidió no pronunciarse al respecto.

En opinión del PP, España ha estado "a punto del colapso de las administraciones públicas", por lo que vio necesario llegar a un compromiso en todas las instituciones para la reducción del déficit y proponer a las comunidades que establezcan un techo de gasto. Además, abogó por acometer reformas tanto en la Ley de Haciendas Locales como en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA).

EL PSOE ACUSA A DÍEZ DE "DOBLE MORAL"

La moción de Díez se encontró después con el claro rechazo de PSOE, PNV y ERC. Durante el debate, el diputado socialista Pedro Sánchez reprochó a Díez que pida hoy reducir el gasto de comunidades autónomas cuando durante su etapa como consejera de Turismo del Gobierno vasco, entre 1991 y 1998, gastó "más de 110 millones de pesetas en organizar viajes al extranjero con una delegación de al menos 300 personas".

Por ello, le exigió no caer en la "doble moral" y aseguró que "no hay ningún problema en la España de las autonomías, sino falta de lealtad de algunos dirigentes políticos", como el presidente valenciano, Francisco Camps, cuando "bloquea la ley de dependencia", la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, cuando "bloquea las ayudas a la rehabilitación" o "los presidentes autonómicos del PP, en la última Conferencia de Presidentes, que rechazan un recorte del gasto público".

Sánchez también aprovechó para criticar el, a su juicio, "despilfarro" de Camps o Aguirre por, de un lado, "beneficiar a una trama corrupta", en relación al 'caso Gürtel', y de otro "montar una gestapillo con fondos públicos".

QUIERE "SUBVERTIR LA CONSTITUCIÓN"

Por su parte, Joan Ridao (ERC) y Aitor Esteban (PNV) acusaron a Díez de querer volver "más atrás de la transición" y de pretender "subvertir la Constitución" por "no creer en el Estado autonómico ni en la descentralización política".

Tras reconocer que "siempre se puede ser más eficiente", Ridao defendió la gestión del tripartito en Cataluña, y pidió a la diputada que deje de "presentar a las comunidades como si fueran sanguijuelas insaciables que derrochan con opulencia".

Finalmente, el ponente del PNV opinó que la propuesta de UPyD "no tiene ni pies ni cabeza" y es "inadmisible constitucionalmente" porque los artículos que se citan en la moción para que el Gobierno actúe "no tienen nada que ver con ninguna capacidad del Estado para quitar competencias" a las autonomías.