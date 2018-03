Camacho apoya uso el de lenguas cooficiales en la Comisión General del Senado

Madrid, 25 may (EFE).- La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha defendido hoy el uso de las lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y no cree que sea "esperpéntico", pero entiende que ante esta situación de crisis los ciudadanos puedan no comprenderlo.

De esta forma, ha respondido a los periodistas sobre lo que ha dicho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha tachado de "esperpéntico" y de "barbaridad" que ayer el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tuvieran que utilizar en sus intervenciones en el Senado la traducción simultánea.

Sánchez-Camacho, que no ha querido analizar expresamente las palabras de De Cospedal, ha apoyado la utilización de los idiomas cooficiales en la Comisión General de CCAA de la Cámara Alta, que el PP también aprobó.

Es, a su juicio, el lugar donde deben utilizarse el catalán, el euskera y el gallego porque el Senado es la cámara territorial, aunque rechaza que su uso se extienda al Pleno porque supone "un dispendio" en traductores y aumentaría el coste de las sesiones plenarias.

No obstante, ve lógico que en momentos de problemas económicos como el actual se planteen medidas "de responsabilidad" sobre cómo utilizar los recursos públicos.