Interior monta un dispositivo policial para abrir la línea 8 del Metro de Madrid

Me alegro que se tome una decisión en favor de los usuarios.



Estos TRABAJADORES PUBLICO CONDUCTORES DEL METRO son una



lacra (por no decir algo peor).Son tan cortitos que no ven



que son dirigidos por unos sindicalistas INTOCABLES que



mañana y pasado seguirán en sus puestos.¿Y VOSOTROS PODEIS



DECIR IGUAL?.Me alegrare infinitamente se aplique la ley



por no respetar al resto de personas que nos han dejado sin



tranporte, nos han machacado sin que les importemos nada.