El PSOE pide la convocatoria de la Diputación Permanente de la Asamblea por el caso de espionaje

Enlaces relacionados PSOE pedirá la convocatoria de la Diputación Permanente de la Asamblea para hablar de los presuntos espionajes (29/06)

Madrid, 29 jun (EFE).- El PSOE ha pedido la convocatoria de la Diputación Permanente de la Asamblea para que el Ejecutivo regional de explicaciones sobre la dimisión del director del Área de Seguridad de la Consejería de Interior, Sergio Gamón, después de que la Junta de Portavoces y la Mesa no hayan tramitado sus peticiones en este sentido.

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Maru Menéndez,, ha explicado hoy tras la Junta de Portavoces que tanto ésta como la Mesa de la Cámara han rechazado, con los votos del PP, las comparecencias que ha pedido el PSOE para que el vicepresidente Ignacio González y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, den explicaciones sobre este asunto, así como una pregunta dirigida a la presidenta Esperanza Aguirre.

Menéndez ha explicado que el argumento del grupo popular es que el Gobierno regional "no es competente" en materia de espionaje, cuando "nadie en la Comunidad de Madrid es competente en espionaje, y nadie en el Gobierno regional debería haber participado en estos espionajes".

Ha precisado que sin embargo la Mesa ha calificado un escrito registrado por el PP "fuera de plazo", por el que se plantean las sesiones extraordinarias en el mes de julio para tramitar las leyes del Gobierno regional, mientras que "no ha tenido ningún reparo para no admitir las propuestas del resto de grupos parlamentarios para incluir iniciativas en estos plenos extraordinarios".

La portavoz ha recordado que los socialistas han exigido reiteradamente la dimisión de Sergio Gamón por su presunta relación con los supuestos espionajes a Manuel Cobo y Alfredo Prada, y ha destacado que Gamón "fue llamado por el Gobierno regional para espiar a una trabajadora de Telemadrid que denunció acoso sexual por parte del actual presidente del ente público".

Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha explicado tras la Ejecutiva Regional del partido que esta formación "no va parar hasta que se conozca el nombre de la señora X, máxima responsable de toda la trama de espionaje".

Gómez ha criticado que la Mesa y la Junta de Portavoces hayan rechazado las peticiones de comparecencia del PSOE, lo que en su opinión supone obstaculizar el trabajo de la oposición, y ha afirmado que los socialistas redoblarán las iniciativas judiciales.

En este sentido ha explicado que el PSOE ha pedido que la juez encargada del caso del espionaje cite a declarar a la ex mujer de Sergio Gamón, Yolanda Laviana; al ex subdirector de Seguridad Operativa de la Comunidad, Miguel Castaño, y al ex inspector jefe de policía y asesor de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Marcos Peña.

Gómez ha recordado que el informe caligráfico encargado por la juez ha demostrado que el funcionario José Manuel Pinto está implicado en la elaboración de los supuestos partes de seguimiento y se ha preguntado "por qué se usan fondos públicos para actividades privadas", en referencia al pago de la prueba caligráfica que hizo la Consejería a José Manuel Pinto.