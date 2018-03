C's pide que se rehagan las leyes afectadas por los artículos inconstitucionales

Barcelona, 29 jun (EFE).- El presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha pedido hoy que el Parlament elabore un calendario para establecer "como se derogarán o se modificarán aquellas leyes que se han aprobado" y que el Tribunal Constitucional (TC) "ha declarado que son inconstitucionales".

Rivera también ha reclamado al presidente de la Generalitat, José Montilla, que "deshaga aquello que no es constitucional", y le ha recordado que "tiene que acatar, cumplir y aplicar la sentencia" emitida ayer por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, el líder de C's considera "irresponsable" que Montilla acuda a una manifestación en respuesta a la sentencia prevista para el 10 de julio: "el presidente no puede encabezar una manifestación donde las proclamas y las pancartas pretenden deslegitimar las instituciones del Estado", ha dicho en un comunicado.

Rivera ha criticado que Montilla y el presidente del Parlament, Ernest Benach, hayan utilizado "dinero público" para hacer llamamientos partidistas, en referencia a la publicación hoy en diversos medios del discurso institucional que el presidente pronunció tras conocerse la resolución del TC.

"La dignidad de Cataluña es no tener casos Pretoria o Palau, es no tener corrupción, es no tener 600.000 parados, la dignidad poco tiene que ver con la lengua que uno habla", ha declarado Rivera.