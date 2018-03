Decepción y banderas a media asta en Lleida contra la sentencia del Estatut

Lleida, 29 jun (EFE).- Las principales instituciones y entidades leridanas han expresado hoy su rechazo al recorte del Estatut dictado por el Tribunal Constitucional (TC) y algunas, como la Diputación, han hecho ondear la bandera catalana a media asta como señal de protesta por el fallo judicial.

El presidente de la Diputación, el republicano Jaume Gilabert, ha dicho hoy que la 'senyera' se mantendrá a media asta hasta el próximo 10 de julio, cuando Òmnium Cultural ha convocado una manifestación unitaria de protesta contra la sentencia del Estatut bajo el lema "Somos una nación. Nosotros decidimos".

Este organismo provincial, además, tiene previsto celebrar un pleno extraordinario el próximo jueves, día 1, en el que se leerá una declaración institucional en defensa del Estatut.

"Cualquier sentencia que modifique el texto es no democrática. Puede ser legítima, no se discutirá, pero no es democrática. Lo que votó la ciudadanía en referendo sólo lo puede modificar la ciudadanía en referendo", ha declarado Gilabert.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), ha asegurado que el fallo del TC "hace un mal favor a la democracia de España y al espíritu de la Constitución" y ha pedido a la ciudadanía que responda masivamente al llamamiento realizado por el presidente de la Generalitat, José Montilla, para protestar contra el recorte estatuario.

"Es el momento de que todos los catalanes estemos con nuestro presidente en la defensa del Estatut, ya que es el modelo de relación con España que aprobamos los catalanes en nuestro parlamento", ha apuntado.

El Ayuntamiento de Lleida también tiene previsto realizar una declaración institucional "en defensa del Estatut y de las instituciones catalanas" en el próximo pleno municipal, que se celebrará el viernes 2 de julio.

Por otro lado, la Asociación de Micropueblos de Cataluña ha emitido hoy un comunicado en el que critica el recorte efectuado por el TC y ofrece su apoyo al presidente de la Generalitat en todas las acciones que lleve a cabo.

La asociación sostiene que el Tribunal Constitucional "ha dictado una sentencia que obvia la voluntad soberana de nuestro pueblo y que atenta contra los intereses de Cataluña", por lo que llama a adoptar acciones de carácter unitario en defensa del texto estatuario.

También el sindicato agrario Unió de Pagesos se ha posicionado sobre la sentencia del TC, que considera "una agresión al autogobierno de Cataluña".

Para el sindicato es inadmisible que "un Tribunal mutilado en su composición y falto de autoridad moral y de legitimidad jurídica, además de politizado, dicte una sentencia como esta en una democracia avanzada".