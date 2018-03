Estatut.- La Diputación de Lérida quita la bandera española y deja la catalana a media asta

29/06/2010 - 19:30

LÉRIDA, 29 EUROPA PRESS La Diputación de Lérida ha quitado esta tarde la bandera española y ha dejado la catalana ondeando a media asta en señal de rechazo y de luto por el Estatut, y continuará así hasta el 10 de julio, fecha prevista de la manifestación convocada por partidos y sindicatos.

"Mantendremos la bandera en este estado hasta la manifestación que se convocará para el 10 de julio en la que la ciudadanía podrá expresarse. Ya que a través de las urnas no se le da legitimidad, podrá expresar su voluntad en la calle", afirmó hoy el presidente de la Diputación de Lérida, Jaume Gilabert (ERC).

Según Girabert, cualquier sentencia que modifique el texto que aprobó el pueblo catalán en referéndum no es democrática. "Puede ser legítima, yo no lo discutiré, pero no se ajusta al principio democrático, porque lo que votó la ciudadanía en referéndum sólo lo puede modificar la ciudadanía en otro referéndum", sentenció en rueda de prensa.

Gilabert avanzó que la Diputación aprobará una declaración institucional en el pleno extraordinario de este jueves, en la misma línea que el Gobierno catalán. "Seremos solidarios con las responsabilidades políticas de una institución de nuestro país", remachó el republicano.