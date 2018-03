El PPC usará medios parlamentarios para adecuar las leyes a la sentencia

Barcelona, 29 jun (EFE).- La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha advertido hoy que usará los medios "legales y parlamentarios" a su alcance para "adecuar" algunas leyes aprobadas por el Parlamento catalán al fallo del nuevo Estatut emitido por el Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa tras la ejecutiva del PP catalán, convocada de forma extraordinaria para analizar la resolución del alto tribunal, Sánchez-Camacho se ha referido así a las algunas de las 48 leyes avaladas por el Parlament que pueden verse afectadas ahora.

El TC resolvió ayer, entre otros aspectos, que el Consejo de Garantías Estatutarias no podrá elaborar dictámenes vinculantes, que el Síndic de Greuges no podrá supervisar con carácter exclusivo la actividad de la administración de la Generalitat o bien que el catalán no podrá ser considerada lengua "preferente".

Sánchez-Camacho no ha entrado en detalles de sus futuras iniciativas, pero ha dejado claro tanto al presidente de la Generalitat, José Montilla, como al resto de partidos catalanes que la sentencia debe acatarse y que, lógicamente, tendrá repercusión sobre leyes ahora en vigor.

"No sé qué quiere decir (Montilla) al comentar que no renuncia al Estatut vigente. Es el único Estatut que existe ahora", ha concluido Sánchez-Camacho.

El presidente catalán iniciará ahora contactos con los partidos catalanes para preparar la respuesta institucional al fallo del Estatut, y en este sentido Sánchez-Camacho ha dado a entender que podría acudir a estos encuentros, pero ha matizado que todo dependerá del planteamiento y que todavía no ha sido convocada.

El PP catalán cree interesante que algún partido deje claro a Montilla que ahora hay que acatar la sentencia y aparcar el debate estatutario.

Sánchez-Camacho entiende que el fallo ha puesto al descubierto "el engaño" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del PSC "a Cataluña" a propósito del Estatut.

La candidata del PPC a la Generalitat ha denunciado la "incoherencia" del discurso de Montilla, que por una parte se declara indignado y por otra dice que el PP ha salido "derrotado".

Preguntado por si consideraría justificado que se anticiparan las elecciones, ha afirmado que "no por el Estatut", pero sí por la dinámica del Govern, que mantiene en "agonía" a Cataluña desde hace meses.

Por otra parte, Sánchez-Camacho ha arremetido contra los partidos del Govern y contra CiU por animar a los catalanes a manifestarse contra el Constitucional en lugar de "dar ejemplo del cumplimiento de las leyes", y ha añadido que los catalanes no entenderán los motivos de la movilización del 10 de julio.

Ha denunciado la respuesta "irresponsable" de Montilla y del presidente de CiU, Artur Mas, al fallo del Tribunal Constitucional, y ha opinado que el primero quiere alargar el debate estatutario para "tapar" la subida del IVA y el segundo para ocultar la presunta financiación irregular de CDC.

En este sentido, ha instado al resto de formaciones a optar por la "serenidad", la "moderación" y la "responsabilidad", porque los catalanes "son personas de ley y orden", les ha recordado.

Otra de las conclusiones que aporta la sentencia del Tribunal Constitucional, ha apuntado la dirigente popular, es que el PP catalán es la "única fuerza que defiende los valores constitucionales".