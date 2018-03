Rodríguez Uribes dice que "hay que sacar a las víctimas del debate político"

Madrid, 10 mar (EFE).- El director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, afirma en una entrevista con Efe, con motivo del cuarto aniversario del 11-M, que las víctimas son "una cuestión de Estado" y que hay que sacarlas del debate político.

En la entrevista, realizada antes de que ETA asesinara al ex concejal de Arrasate (Guipúzcoa) Isaías Carrasco y tras una campaña electoral en la que los políticos sólo han aludido a los atentados para echarse en cara su conducta en 2004, Rodríguez Uribes expresa su deseo de que la próxima legislatura sea "de apoyo al Gobierno en la lucha antiterrorista y en la atención a las víctimas".

"El 11 de marzo es una fecha inolvidable para todos los españoles", señala Rodríguez Uribes, que asegura también que las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Nacional para las víctimas de esos atentados supondrán un coste total de casi 323 millones de euros, de los que el Estado ya ha abonado más de 65 millones en concepto de anticipo.

Pregunta.- ¿Las elecciones han empañado el aniversario del 11-M?

Respuesta.- Es verdad que este año ha coincidido con las elecciones, pero el 11 de marzo es una fecha inolvidable para todos los españoles, un día en el que todos nos acordaremos de las víctimas y de las personas que han sufrido tanto.

P. -¿Cómo ha visto las alusiones al 11-M en la campaña electoral?

R.- Me ha sorprendido que Mariano Rajoy dijera que el 11 de marzo no ha estado en la agenda del PP, cuando yo he tenido que ver directamente cómo muchas víctimas sufrían esas teorías de la conspiración que tanto daño han hecho. Y eso de alguna manera también ha estado apoyado por el PP.

Una de las cosas que mas lamenté de esa terrible frase de Rajoy diciendo (a José Luis Rodríguez Zapatero) 'usted ha agredido a las víctimas' es que a los dos o tres días hubo en medios de comunicación víctimas que decían que se habían sentido agredidas y otras que no, que se habían sentido agredidas por Rajoy, y en concreto algunas del 11 de marzo.

A mí lo que me parece terrible es la falta de responsabilidad de hacer una afirmación de ese tipo, que provoca poner en el disparadero a las víctimas del terrorismo y que tengan que pronunciarse sobre si se sienten o no agredidas.

P.- ¿Qué le pide a los políticos para la próxima legislatura?

R.- Que sea una legislatura de apoyo al Gobierno en la lucha antiterrorista y en la atención a las víctimas. Tenemos uno de los mejores modelos de apoyo de las víctimas y que se hayan hecho afirmaciones tan gruesas...

La otra cara de la lucha antiterrorista es la atención a las víctimas y yo creo que hay que sacar del debate partidista y político esta cuestión tan sensible, que es una cuestión de Estado en la que todo el mundo está volcado, y nadie va a entender que no nos pongamos de acuerdo en una cuestión tan fundamental.

P.- ¿Hay que exigir a los políticos que no utilicen a las víctimas?

R.- Hay que pedir que desde la oposición, y sea cual sea el Gobierno, se apoye a éste en la atención a las víctimas y en la lucha antiterrorista. Es que eso es el ABC, es de sentido común, es algo que se ha olvidado y que no se puede entender.

P.- Dice usted que somos un ejemplo para el mundo en atención a las víctimas ¿Han cobrado sus indemnizaciones todas las del 11-M?

R.- Hemos abonado ya el cien por cien de lo que se llama el anticipo, la indemnización del Estado previa a la sentencia. Por ese concepto hemos tramitado el cien por cien de las solicitudes, 2.260, y a fecha de hoy ha supuesto un coste de 65.362.379,45 euros.

El segundo momento indemnizatorio vendrá cuando la sentencia sea firme. La estimación que hemos hecho del coste, de acuerdo con la distribución que hace el tribunal de los distintos grupos de afectados, es que va a suponer casi 323 millones de euros.

P.- También se han dado ayudas extraordinarias a víctimas en situación precaria.