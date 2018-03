La prensa de EEUU: El PSOE, "apoyado" por los votantes tras superar una "amarga campaña"

Me parece que estos resultados no han convencido a nadie. Independientemente de que la Ley electoral española es mala de solemnidad y de que se trata de una democracia imperfecta sin división de poderes, ha hablado el pueblo y eso siempre es bueno, pero creo que con estos mimbres no se van a solucionar los enormes problemas que existen, con lo cual, ese mismo pueblo lo va a sentir en sus carnes y no de conejo, precisamente. La única solución buena sería que estos dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en remar en la misma dirección, pero me temo que la inquina personal que se profesan entre sí ambos líderes, hace inviable esta opción. Rajoy no se fía de ZP, después de las conversaciones de éste último con Eta en 2002, simultáneamente a su firma del Pacto Antiterrorista. Lo cual es razonable. Yo tampoco me fiaría. ZP, por su parte, no quiere que la izquierda radical abandone su barco, máxime después de haber hecho una campaña de "¡que viene el coco!". En fin, el que la prensa extranjera de forma tan copiosa, haya querido ver la función en primera línea, tampoco me gusta un pelo: Ya conocemos la imagen que tiene el pueblo español. Esperemos que no quisieran asistir por morbo, a los prolegómenos de un combate de box.