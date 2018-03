Patxi López dice que los ciudadanos han dicho a los terroristas que no pasarán

Arrasate (Guipúzcoa), 10 mar (EFE).- El líder del PSE/EE, Patxi López, ha dicho que los ciudadanos, con su presencia en la manifestación contra el asesinato del ex edil Isaías Carrasco celebrada en Arrasate, han dicho a los terroristas de ETA que "no pasarán" y que "sin respeto a la vida no hay futuro para este país".

López ha cerrado este acto de protesta por el atentado y en defensa de la libertad con un discurso que ha sido precedido de un minuto de silencio, después de haber saludado y expresado su solidaridad a la viuda y a las hijas del ex concejal socialista.

"Estamos aquí para decirles a los asesinos de Isaías con toda la firmeza del mundo que no pasarán, que serán detenidos, juzgados y encarcelados, que no van a poder con las libertades de todos, con la inmensa mayoría. Los ciudadanos de bien de Euskadi proclamamos que la vida es lo primero, que sin respeto a la vida no hay derechos, dignidad y futuro para este país", ha destacado.

El secretario general del PSE/EE ha dado las gracias a los que les han mostrado su solidaridad y apoyo, a quienes ha agradecido también su "compromiso democrático, por la defensa de la paz y la libertad, frente a los voceros siniestros de la muerte".

"Aquí en Arrasate se reúne hoy en torno a la memoria de Isaías Carrasco y de todas las víctimas del terrorismo la Euskadi democrática, de la paz y de la ciudadanía, la Euskadi de la razón y del diálogo, la que se indigna y se rebela contra el totalitarismo criminal de ETA", ha indicado.

Patxi López se ha dirigido a la hija mayor del asesinado, Sandra, para decirle que también "aquí, en Arrasate" su llamamiento al voto "ha sido atendido".

"Tu grito de aliento en defensa de las libertades que a tantos nos emocionó y nos hizo un nudo en la garganta, ha sido comprendido y secundado por la mayoría", ha proclamado el dirigente socialista, quien le ha asegurado que ni ella ni su familia están solas, ya que toda la gente "de bien de este país" va a estar siempre a su lado, porque la familia Carrasco es "un ejemplo de dignidad y de coraje cívico para toda la ciudadanía de Euskadi".

"Lo explicaste muy bien, Sandra, cuando sobreponiéndote al dolor dijiste unas palabras inolvidables sobre el asesinato de tu padre", ha continuado Patxi López, quien ha cogido "el testigo de Isaías" para reafirmar su "firme determinación de defender la democracia y la libertad" y para decirle "a ETA, a quienes aún apoyan y justifican sus crímenes horrendos y a quienes miran para otro lado", que no van a retroceder ni un milímetro.

El líder de los socialistas vascos ha querido también rendir un "homenaje público a tantas personas que, como Isaías, están defendiendo con absoluta dignidad los derechos y libertades de todos" y a "quienes dedican lo mejor de sus vidas para hacer de Euskadi un país más habitable y donde merezca la pena vivir".