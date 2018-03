Corbacho renuncia en un pleno extraordinario a la presidencia de la Diputación de Barcelona

Barcelona, 13 abr (EFE).- El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha renunciado hoy a su cargo de presidente de la Diputación de Barcelona, en un pleno extraordinario y urgente en el que ha agradecido el apoyo recibido de todos los grupos del ente y ha hecho gala de su municipalismo.

Corbacho, que fue nombrado presidente del organismo provincial en la primavera del año 2004 en sustitución de José Montilla, ha rememorado esta etapa y ha reconocido que esta mañana pondrá fin "a 25 años de responsabilidades institucionales en los gobiernos locales", ya que tiene previsto renunciar este mediodía a la alcaldía de L'Hospitalet de Llobregat.

A pesar de no ser partidario de dar consejos a su sucesor, con toda probabilidad Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el todavía presidente ha considerado que éste deberá "trabajar para que esta casa sea una mano tendida y de apoyo cálido a todos los municipios".

Tras reconocer que continúan los problemas de financiación de los ayuntamientos en el encaje estatal, Corbacho cree que "ahora no toca pensar tanto en el ser o no ser si no en lo que debemos hacer".

Respecto de sus nuevas obligaciones públicas a partir de mañana, y tras recordar a todos los portavoces que han intervenido en el pleno extraordinario que no serán fáciles, el futuro ministro de Trabajo e Inmigración ha pedido la ayuda de todos "en estos tiempos que se avecinan".

El portavoz de ERC en la Diputación, Jaume Vives, le ha conminado a Celestino Corbacho que continúe trabajando en pro del municipalismo y que sepa "encarar con energía la problemática que el hecho migratorio significa para Cataluña", mientras que Màrius García, de ICV-EuIA, se ha mostrado convencido de que "los municipalistas tendremos en usted a un aliado para hacer frente a los retos".

En el plenario también ha intervenido el dirigente popular Xavier García Albiol, quien ha advertido a Corbacho que "no lo tendrá fácil" en su nuevo cargo ante la recesión económica y le ha pedido que "mantenga la coherencia en su discurso respecto de los medios que deben recibir los ayuntamientos".

Al igual que han hecho el resto de portavoces, la alocución del representante de CiU, Joan Carles Cañizares, ha empezado con una felicitación al nuevo ministro y ha terminado con la petición de que en su nuevo cargo trabaje con "eficacia" ante los retos que tendrá en los ámbitos de la inmigración y el trabajo.