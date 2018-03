Lucas cree que los portavoces del CGPJ son ejemplos de "transmisión de mensajes del partido socialista"

13/04/2008 - 12:24

El vicepresidente segundo del Senado, Juan José Lucas (PP), criticó que los portavoces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean "los más llamados progresistas" porque, a su juicio, son "ejemplos clarísimos de transmisión de los mensajes del partido socialista".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Lucas, que se mostró a favor de la renovación del CGPJ, afirmó en una entrevista concedida a Europa Press que es el PSOE quien "clava el puñal cuando no le interesa, cuando no puede o cuando intenta llevar determinados nombramientos a sus pretensiones". Todo ello, se produce envuelto en "un halo de supuesta participación de todos que nunca se produce cuanto tienen ellos mayoría".

Además, criticó que el PSOE no modifique nada cuando tiene mayoría mientras que, cuando si la tiene, cambia las leyes "aunque sean orgánicas" para "obligar a la mayoría a que se someta a la minoría". Esto es lo que, a su juicio, ha hecho en el Tribunal Constitucional y el CGPJ.

"Es siempre la patada en la espinilla, abrir la mano y con la otra extender la daga. Yo modifico las leyes del TC para hacerle unas resoluciones que afecten a mis intereses, yo modifico el CGPJ para que no pueda hacer nombramientos sin contar con mis portavoces, porque son portavoces socialistas, como pocos en el CGPJ", añadió.

Por otra parte, consideró que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, tuvo un "ejercicio de responsabilidad y sabiduría política" cuando desempeñaba el cargo, porque no nombró miembros del TC cuando su Gobierno estaba en funciones. Por contra, afirmó que el partido socialista si lo hubiera hecho, porque "no tiene rubor para tomar decisiones de esa naturaleza".

SINCERIDAD PARA EL CONSENSO.

Por otro lado, Lucas señaló que para llegar a un consenso entre PP y PSOE se necesita "un ejercicio de sinceridad semejante a la que hubo en el período de la transición", aunque alertó de que "es difícil llegar al consenso cuando al PP se le coloca en una situación de partido apestado".

"Es difícil llegar a un consenso cuando se producen pactos como el del Tinell, cuando uno oye a determinados ministros que causan rubor, no sólo al político sino al chikilicuatre de turno", añadió.

Para Lucas, un pacto de Estado "exige un ejercicio donde el cinismo político no cabe". Pacto que es posible hacer "con o sin las minorías, pero no se puede hacer sin el partido socialista y sin el partido popular", aseguró.