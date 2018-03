Gobierno.- Aído agradece a Zapatero la "valentía" de crear un Ministerio para la Igualdad

13/04/2008 - 13:57

La nueva ministra de Igualdad, Bibiana Aído, mostró hoy su agradecimiento al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por la "valentía" que ha tenido al crear un Ministerio para la Igualdad, lo cual definió como "el valor más noble de la democracia".

CÁDIZ, 13 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa celebrada en Cádiz, Aído manifestó que se trataba de un día de "agradecimientos", lo cual hizo hacia su partido en la provincia de Cádiz y en Andalucía y en las personas del secretario provincial socialista de Cádiz, Francisco González Cabaña, en el secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, y en la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, por darle "la primera oportunidad" cuando la nombró delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. Además, tuvo un "recuerdo especial" hacia el socialista Alfonso Perales, fallecido en diciembre de 2006 y natural de su misma población, Alcalá de los Gazules.

Asimismo, quiso agradecer a Zapatero la "apuesta firme que mantiene por la igualdad de oportunidades y de derecho", así como "por haber sido valiente y haber puesto en la primera página de la agenda política la igualdad entre hombres y mujeres y luchar por que haya mayores cotas de igualdad y justicia social en este país".

Aído señaló que uno de los objetivos fundamentales del Ministerio es la lucha contra la violencia de género, que definió como "una de las mayores lacras que tiene este país". En este sentido, señaló que España "no puede tolerar que cada semana muera una mujer víctima de esta violencia" y se refirió a las palabras del presidente del Gobierno en su discurso de investidura para recordar que "el cobarde que sea capaz de levantar la manos a una mujer, tiene que tener claro que no tiene enfrente a un ser desprotegido, sino a 44 millones de personas dispuestas a plantarles cara".

Asimismo, manifestó que el Ministerio también servirá para desarrollar la Ley de Igualdad, para fomentar la creación de empleo para mujeres, para trabajar por la equiparación salarial y para incrementar la igualdad de oportunidad para las más jóvenes de este país".

A juicio de la nueva ministra, "no hay nada más digno y más noble que trabajar y luchar porque cada días seamos un poco más iguales y porque vivamos en un país más libre y más democrático", ya que "la igualdad no es un tema exclusivo de las mujeres". "El nacer hombre o mujer no puede predeterminar el destino de las personas y en esa labor me dejaré la piel", señaló.

En cuanto a la relación con otros ministerios, Aído manifestó que el Ministerio de Igualdad "tiene que tener una trasversalidad con el resto ministerios y una coordinación permanente con las distintas comunidades autónomas".

TRES HORAS CON EL PRESIDENTE.

Bibiana Aído indicó que recibió la llamada del presidente del Gobierno el pasado miércoles y que, después de estar tres horas reunida con él en la tarde-noche del jueves, le comunicó el nombramiento.

En este sentido, de la reunión mantenida lo único que desveló es que Zapatero le dejó "claro" que "hay que luchar por tener un país más igualitaria donde las cotas de justicia social sean mayores" y afirmó que "para cumplir ese objetivo es absolutamente necesario que hombres y mujeres sean más iguales en derechos y oportunidades".

La gaditana se convertirá mañana cuando prometa el cargo en la primera ministra nacida en la democracia (en 1977 en Alcalá de los Gazules), lo cual definió como "algo bonito y emocionante, aunque también incrementa la responsabilidad porque serán muchas las lupas puestas en la forma de realizar el trabajo y en la gestión diaria".