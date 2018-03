Congreso PP.- Álvarez-Cascos cree "muy difícil" y "de una altura excepcional" el discurso de Aznar

21/06/2008 - 15:24

El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos calificó hoy como "muy difícil" y "de una altura excepcional" el discurso pronunciado por el presidente de honor de esta formación y ex presidente del Ejecutivo estatal, José María Aznar, durante su intervención en el XVI Congreso Nacional que celebran los populares en Valencia desde ayer y hasta mañana domingo.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Álvarez-Cascos se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la sala que acogió la reunión del plenario del cónclave popular, sesión que abrió la segunda jornada del congreso, y en la que se debatieron las distintas ponencias y se eligió la Comisión Censora de Cuentas, antes de dar paso a las intervenciones del presidente fundador, Manuel Fraga, y de José María Aznar.

El que fuera vicepresidente primero y ministro de la Presidencia en la primera legislatura de José María Aznar y titular de Fomento en la segunda, destacó que el discurso pronunciado hoy por éste es "uno de los discursos más brillantes" que le ha escuchado "en toda su carrera política".

Asimismo, Francisco Álvarez-Cascos hizo hincapié en que "muchos militantes" del PP, entre los que se incluyó, se han "sentido reconfortados oyendo a José María Aznar".