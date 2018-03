Congreso PP.- Aznar, interrumpido por aplausos más de 30 veces en su discurso, donde hubo gritos de presidente a Rajoy

21/06/2008 - 16:08

El presidente de honor del PP y ex presidente del Gobierno, José María Aznar, fue interrumpido en más de 30 ocasiones por los compromisarios que asisten al XVI Congreso Nacional del partido durante el discurso que pronunció hoy ante el plenario de este cónclave, durante el cual también se pudieron oír en una ocasión gritos de "presidente, presidente, presidente" al actual líder de la formación y candidato a la reelección, Mariano Rajoy.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

A las puertas del plenario se podría haber colocado el cartel de "lleno total", puesto que prácticamente no faltó nadie a este esperado discurso de José María Aznar, que generaba gran expectación tanto entre los militantes del partido como entre los medios de comunicación que cubren el Congreso Nacional.

En más de 30 ocasiones los compromisarios interrumpieron a Aznar para apoyar sus palabras mediante sonoros aplausos e incluso levantándose de sus asientos. Desde las gradas de compromisarios no se produjo ningún comentario espontáneo más allá de "muy bien, muy bien" o "bravo bravo" ante las palabras de Aznar.

Pero la grada sí se levanto, exactamente, cuando Aznar hizo mención a la dirigente del PP vasco, María San Gil y a José Antonio Ortega Lara, que fue secuestrado por ETA; en su reconocimiento al trabajo del hasta ahora secretario general del partido, Ángel Acebes y del ex portavoz en el Congreso Eduardo Zaplana, y en su apoyo a Mariano Rajoy.

Cuando Aznar expresó su apoyo a Rajoy la grada de compromisarios de Galicia no pudo aguantar más y empezó a corear "presidente, presidente, presidente" porque un gallego seguirá liderando el Partido Popular.

Aznar terminó su discurso y recibió otra ración de aplausos de los compromisarios, lo que, sin duda, emocionó al ex presidente, como reflejaba su rostro. Aznar en la zona izquierda del escenario y Rajoy por la derecha, dando saludos y compartiendo impresiones con los compañeros.

Los compromisarios empezaron a desalojar las gradas y muchos de ellos no se pudieron resistir ante lo que estaban viviendo, de manera que se dirigieron al escenario porque una fotografía con José María Aznar bien lo valía. Se montó una considerable cola de decenas de personas intentando acercarse al ex presidente para lograr esa ansiada fotografía o, simplemente, para saludarlo, algo de lo que no se tiene ocasión en muchas ocasiones.

No todos lograron su objetivo porque la presidenta de la Mesa del Congreso, al alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llamó al orden porque había que seguir trabajando. Muchos se quedaron y otros se fueron del plenario después de las emociones vividas.