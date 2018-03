Mariano Rajoy, reelegido presidente del PP con el 78,8% de los votos

Paula Tena / Enviada Especial a Valencia 21/06/2008 - 20:32 | 10:15 - 22/06/08 8 Comentarios

"Yo soy el presidente del PP porque vosotros habéis querido y me habéis votado, haré lo que esté en mis manos para ganar las elecciones y ganar la confianza de más españoles". Esas han sido las palabras de Rajoy al conocer que ha sido elegido como presidente del Partido Popular al haberse emitido 2.643 votos de los cuales 2.187 han apoyado la candidatura, 47 han sido nulos, y 409, en blanco.

Ya lo señalaban los analistas, Mariano Rajoy se había venido arriba en las últimas semanas. Parece que el presidente del PP tras dar a conocer esta semana la nueva secretaría general y los tres vicesecretarios se sentía más protegido. Los que se encuentran en Valencia dicen que durante estos dos días se ve a Rajoy más seguro aunque las sonrisas en ocasiones forzadas o nerviosas le delatan.

Sea como fuere, el presidente del PP ha presentado en el marco del XVI Congreso Nacional de Valencia un discurso con fuerza, seguro y que ha levantado al auditorio en varias ocasiones que ha interrumpido a Rajoy en múltiples veces con aplausos.

El líder de los populares ha querido dejar claro en su discurso que sus "principios siguen siendo los mismos" y que no cambiará "ni una coma porque eso sería tanto como cambiar de partido, de militantes y de electores". Rajoy ha pedido confianza e ilusión en el nuevo equipo de dirección que presenta.



"Ensanchar nuestro caudal de votos es posible. Basta con erradicar los prejuicios que sobre nosotros han cultivado con tanto esfuerzo nuestros adversarios. No quiero que nadie vote al PSOE para que no gane el PP". El popular ha querido dejar claro que el partido que lidera representa a todos los españoles y que si se presenta para liderar el partido es porque se lo han pedido sus compañeros.

Crisis anterior al Congreso

Las aguas estaban turbias y agitadas durante los meses anteriores al Congreso Nacional. Rajoy ha señalado que esta circunstancia es "normal" en estas citas lo que "demuestra que a todos nos importa y todos tenemos ideas que defender". Pero quizá sea la segunda razón que ha dado para presentar su candidatura, que al final no ha tenido rival, la que más ha convencido al público: "Estoy seguro de que el PP ganará las próximas elecciones. Sé que podemos hacerlo. No vengo con las manos vacías", ha afirmado.

"Me presento para que no interrumpamos la tarea política que debe conducirnos a la conquista del Gobierno. Yo creo que ganaremos, os lo aseguro, y si no lo creyera, os doy mi palabra de que no os pediría el voto. Lo pido, porque lo creo", ha dicho el líder que está convencido que tras este Congreso el PP saldrá más reforzado y podrá hacer una oposición "aún más fuerte al Gobierno".

Ha afirmado que no niega la derrota ni la disimula al tiempo que ha subrayado la importancia de que el PP consiguiera el segundo mejor resultado de los logrados por el PP en toda su historia. En un ejercicio de autocrítica ha reconocido que "no basta con tener razón. Es preciso que nos la den. No fuimos capaces de convencer a todos los ciudadanos que debíamos haber convencido".

Un partido de centro

Si algo se ha debatido durante estos meses ha sido la calificación y el posicionamiento político que estaba tomando la formación política. Rajoy ha reiterado que el PP es un partido de centro: "Nosotros no arrastramos doctrinas ni orejeras. No tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas. Huimos de cualquier radicalismo. Y entendemos la acción política desde la moderación, el diálogo y la convivencia. Y esto no significa tibieza o indiferencia o relativismo, como si todo nos diera igual".

Antes de abandonar la tribuna Rajoy ha querido agradecer los apoyos mostrados y especialmente al hasta ahora secretario general, Ángel Acebes. "Pocas personas como él han sido tratadas tan injustamente por nuestros adversarios y pocas personas como él merecen tanto nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Ángel va a seguir siendo una referencia y un ejemplo para todos en lo mucho que le queda por hacer en el Partido Popular".