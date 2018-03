(Ampl) Congreso PP.- Rajoy dice que el PP no renunciará a sus principios pero debe cambiar para defender mejor sus ideas

21/06/2008 - 20:58

No renuncia a acuerdos con nacionalistas y reivindica el centro, criticando los prejuicios doctrinarios porque los españoles rechazan el extremismo y no quieren saltos mortales

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, aseguró hoy en su discurso del acto de proclamación de candidatos del XVI Congreso del PP que el partido no va a renunciar a ninguno de sus principios pero que tiene que "cambiar para defender mejor" sus ideas, para llegar a más gente, para ser más próximos, más comprensibles y más eficaces.

Rajoy señaló que el PP va a hacer las mismas cosas pero mejor. "No podemos modificar nuestros valores porque son los que recoge el artículo primero de la Constitución: libertad, Justicia, igualdad y pluralismo político", añadió.

No obstante reivindicó el diálogo con los nacionalistas en todos aquellos asuntos que no son principios irrenunciables para el PP. En este sentido se preguntó : ¿acaso vamos a renunciar a acuerdos con ellos para, por ejemplo, combatir los efectos de la crisis económica?

El líder del PP, que pidió el apoyo a su candidatura porque se compromete a garantizar la unidad y porque tiene la convicción de que ganarán las próximas elecciones, aseguró que no prescindirá de nadie porque no sobra nadie y que sabrá integrar a todo el que tenga algo positivo que aportar a la tarea común. "No despreciaremos ni uno solo de nuestros militantes y trabajaremos para incorporar más talento y mas militantes", dijo.

Rajoy, que fue interrumpido en varias ocasiones por aplausos, no cree que el PP deba modificar "una coma de sus principios" ya que un partido son sus principios y entre ellos destacó a España como nación de ciudadanos libres e iguales, la familia como núcleo básico de la sociedad y la derrota de cualquier forma de terrorismo, entre otras. Aseguró que el PP no va a cambiarlos aunque "no ha sido fácil defenderlas frente a la incomprensión, el sectarismo o la demagogia".

Insistió en que los principios del PP son "irrenunciables" pero señaló que hay que sembrar mejor ya que ha faltado eficacia e insistencia en la difusión de ideas por lo que hay que trabajar más, dedicar más esfuerzo a la comunicación y ensanchar la oferta. "Ni somos monotemáticos ni podemos parecerlo. En estos momentos, sin olvidar la amenaza terrorista o los desafíos permanentes de la unidad de España, la principal preocupación es la estrechez económica derivada de la crisis económica, el empleo y la vivienda", dijo.

Asimismo señaló que el PP debe estar dispuesto a "dialogar con todos" aunque especificó que hablar con todos no significa abdicar de los principios. Ni siquiera estar dispuesto a rebajarlos. En este contexto señaló que hay que buscar acuerdos de Estado en todo lo que importe al bienestar de los españoles.

En este sentido indicó que no renuncia a acuerdos con nacionalistas porque "hay muchos materias de las que hablar y, sin duda, hay más de un terreno en el que será posible llegar a acuerdos razonables, dejando a salvo temas como la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles en las que nunca va a haber acuerdo, según dijo.

CENTRO Y PREJUICIOS DOCTRINARIOS

Rajoy aseguró que el PP es el partido más grande de España y de centro que "no arrastra ni doctrinas ni orejeras", que no tiene prejuicios sectarios y no desprecia nada que parezca razonable. Definió el centrismo como la voluntad de evitar cualquier exageración y de sacar el mejor partido de las cosas sin "perjuicios doctrinarios". Se trata de sintonizar con los deseos y necesidades reales del pueblo español que es fundamentalmente moderado y rachaza todo tipo de extremismo porque lo entiende como una mezcla de insensatez y de ineficacia". La mayoría de los españoles desean reformas que mejoren su bienestar pero sin "saltos en el vacío o aventuras temerarias".

Insistió en que el PP es un partido de centro, moderado, reformista, que se ha enriquecido con personas e ideas muy variados: liberales, conservadores y democristianos entre otros y no se pide a nadie que renuncie a sus ideas o a sus creencias.

Rajoy se mostró "especialmente empeñado en que el partido permanezca unido como lo ha estado siempre desde la refundación y pidió la ayuda a todos ya que, según dijo en el PP no tiene ni enemigos ni adversarios. Aseguró sentirse "con fuerzas y con ilusión" para ganar las próximas elecciones generales y pidió a los compromisarios su apoyo porque en este congreso se está construyendo un "proyecto sólido, con fuerza y con ambición".