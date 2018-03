Rajoy premia a Gallardón al incluir a Cobo y castiga a Aguirre rechazando a González y Granados

21/06/2008 - 21:02

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha premiado al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al incluir en la composición del nuevo Comité Ejecutivo a su mano derecha y vicealcalde, Manuel Cobo, pero ha rechazado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, incorpore a sus dos hombres fuertes, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, y el consejero de Presidencia, Francisco Granados.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Así, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a Aguirre, la presidenta del PP madrileño intentó que en la nueva Ejecutiva de Rajoy continuase su 'numero dos', Ignacio González, así como que se sumase a ese equipo el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados o el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Sin embargo, sus pretensiones no prosperaron del todo, dado que sólo este último estará en este órgano.

Junto a Güemes, entra también a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional por la cuota del PP madrileño el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, quien lo hace como vocal a propuesta del propio presidente del PP.

LEOPOLDO BARREDA Y ALFONSO ALONSO

La edil del Ayuntamiento de Madrid Ana Botella formará parte del Comité Ejecutivo de Mariano Rajoy, en un gesto hacia el ex presidente del Gobierno José María Aznar. En la pasada legislatura Botella se incorporó al equipo municipal de Gallardón al frente de Asuntos Sociales y en esta legislatura ocupa la concejalía de Medio Ambiente.

Otra de las principales novedades es la incorporación de la hermana del concejal asesinado por ETA, Maria del Mar Blanco, lo que se interpreta como un guiño a las víctimas del terrorismo. Actualmente trabaja en el despacho del alavés Ramón Rabaneda en el Senado.

Además, la nueva Ejecutiva incorpora al ex alcalde de Vitoria y diputado nacional Alfonso Alonso y al también diputado autonómico Leopoldo Barrera, hombres alejados de la línea de la hasta ahora presidenta del PP vasco, María San Gil, y más en sintonía con el discurso que defiende Mariano Rajoy.

NI COSTA, NI ELORRIAGA Y ARAGONÉS

En este Comité Ejecutivo, el presidente del PP se ha deshecho de algunos dirigentes del partido que han sido críticos en las últimas semanas, como el ex ministro Juan Costa, el ex secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, y el diputado Carlos Aragonés, ex jefe de gabinete de José María Aznar.

Costa, que sopesó competir con Rajoy en este cónclave y presentar una candidatura alternativa, llegó a denunciar una "crisis de ilusión" entre los militantes y aseguró que era necesario un nuevo liderazgo, mientras que Elorriaga -que fue hombre de confianza de Rajoy- publicó un artículo en el diario 'El Mundo' en el que afirmaba que el presidente del PP no representaba el liderazgo sólido e integrador que necesitaba el Partido Popular para ganar elecciones.

UN CUARENTA POR CIENTO DE RENOVACIÓN

Entre las personas que entran nuevas como vocales en el Comité Ejecutivo figuran la de Alfonso Alonso; Leopoldo Barreda; José Manuel Barreiro; Ana Botella; Gerardo Camps; Manuel Cobo; Jorge Fernández Díaz; José García-Pelayo; Juan José Güemes; Francisco Millán; Corina Porro; Vicente Rambla; Antonio Sanz y Tomás Villanueva. Dolores de Cospedal y Carlos Floriano o Juan José Lucas, que ahora están en la candidatura y antes había sido designado a propuesta del presidente.

Entre los que ya formaban parte de este órgano se encuentra: Juan Carlos Aparicio; Rita Barberá; José Manuel Barreiro; Miguel Ángel Cortés; Gerardo Galeote; Concepción Gamarra; María José García-Margallo; Pepa Luzardo; Teófila Martínez; Lourdes Méndez Monasterio; José María Michavila; Dolors Nadal; Luisa Fernanda Rudi; Alberto Ruiz Gallardón; Cristina Tavío; Alejo Vidal-Quadras; Celia Villalobos; y Juan Ignacio Zoido. Entran como vocales del Comité Ejecutivo a propuesta del presidente del PP María del Mar Blanco, Luis de Grandes, Alfredo Prada y Elvira Rodríguez.

ANDALUCÍA, LA MAS BENEFICIADA

Todas las comunidades autónomas salvo Asturias, Cantabria y las Islas Baleares cuentan con miembros en el Comité Ejecutivo Nacional, (sin sumar en este recuento a los cuatro vocales a propuesta del presidente). La mejor parada resulta Andalucía, que suma siete representantes seguida por Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid, con cinco cada una.

Cataluña y Galicia suman tres miembros y el País Vasco y Canarias dos, mientras que Aragón, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha tendrán un miembro en el Comité Ejecutivo. Navarra no cuenta con representantes porque el cartel electoral del PP en la comunidad foral es Unión del Pueblo Navarro (UPN).