Congreso PP.- Cospedal dice, tras las quejas de Aguirre, que Rajoy sí que ha apostado por una lista de integración

21/06/2008 - 22:14

Rechaza "disparidad" entre discursos de Aznar y Rajoy y dice que éste se refirió "implícitamente" a San Gil al hablar de compañeros vascos

Rechaza "disparidad" entre discursos de Aznar y Rajoy y dice que éste se refirió "implícitamente" a San Gil al hablar de compañeros vascos

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

La nueva secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró esta noche que el líder del PP, Mariano Rajoy, ha propuesto una candidatura de integración y añadió que en la lista del Comité Ejecutivo "no cabe todo el mundo" al tener un número limitado de puestos. Es más, destacó que la lista refleja la voluntad del líder del PP por "mantener unido" al partido "por encima de todo".

De esta forma respondía al ser preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien había afirmado que echaba en falta a muchas personas en la Ejecutiva --como Ignacio González, Francisco Granados, Gabriel Elorriaga o Carlos Aragonés-- y que "es muy fácil" ser "integrador con los del botafumeiro".

Tras recordar que el propio Rajoy ha dicho que le faltaba sitio para "meter a todos los que tiene que haber" en su candidatura, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha señaló además que las listas "nunca" despiertan una "valoración unánime" por parte de "todo el mundo".

En cualquier caso, insistió en que se trata de "una lista de integración que refleja la voluntad" del presidente del PP de "mantener unido al PP por encima de todo".

NO DISPARIDAD DE DISCURSOS.

Asimismo, la nueva 'número dos' del PP subrayó que no había encontrado "disparidad" entre los discursos del ex presidente del Gobierno y el del actual líder del PP. "En el discurso de Aznar he oído de distintas maneras y con distintos enfoques muchas de las cosas que ha dicho Mariano Rajoy", recalcó.

En cuanto a la decisión del diputado Ignacio Astarloa de abandonar su cargo de portavoz de Justicia en el Congreso y seguir sólo como diputado raso, De Cospedal quiso dejar claro que Astarloa no había abandonado el PP sino que había dado un "paso atrás", algo que enmarcó en la normalidad dentro de los procesos de renovación de los órganos de dirección de los partidos.

Al ser preguntada por el hecho de que Rajoy no haya hecho una mención explícita a San Gil en su discurso de hoy --como sí han hecho Aznar o Mayor Oreja--, la secretaria general del PP destacó que sí que se había dirigido a ella al elogiar el valor de los "compañeros" del partido en Euskadi. "Ese reconocimiento a los compañeros del PNV lleva implícito el reconocimiento a María San Gil", concluyó.