La situación económica, uno de los temas del Congreso Regional del PSOE, que se celebra este fin de semana en Teruel

19/07/2008 - 9:15

El debate del XIV Congreso Regional del Partido Socialista, que tendrá lugar hoy y mañana en Teruel, discurrirá alrededor de cuatro grandes temas, entre los que se encontrará la actual situación económica.

TERUEL, 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria federal de Organización del PSOE, Leire Pajín, inaugurará el cónclave, que clausurará el presidente del partido, Manuel Chaves. El actual secretario general del PSOE aragonés, Marcelino Iglesias, también presidente del Ejecutivo autónomo, será reelegido.

Para ello, cuatro comisiones de trabajo distintas tratarán individualmente: Economía y Empleo, el desarrollo del Estatuto de Aragón, la Agricultura y Sostenibilidad, y el modelo de partido a seguir.

En este sentido, el secretario provincial del PSOE, Vicente Guillén, explicó que estos temas "son fundamentales, sobre todo el de la crisis económica", dado que los partidos políticos deben ser capaces de captar el latido de la propia sociedad "y eso hemos sido capaces de hacerlo durante estos últimos cuatro años y por eso los ciudadanos y ciudadanas de Aragón nos han dado la confianza".

Guillén opinó que "nos equivocaríamos si no fuésemos capaces de hacer un análisis serio y riguroso de cuál es la situación económica y la situación social, y por eso debemos hacer frente e intentar buscar una solución".

Igualmente, Vicente Guillén aludió a la "diferencia semántica" a la hora de denominar el actual momento económico de España, bien como crisis o bien como desaceleración, "ya que simplemente ha habido algunos partidos políticos que les ha interesado hablar de crisis hace mucho tiempo, puesto que ese concepto les beneficiaba políticamente, y así generar una cierta alarma social bajo sus intereses particulares".

Además, "nosotros entendimos que España estaba mejor preparada para superar un momento de elevada dificultad que estaba teniendo la economía mundial y entendíamos que nuestra situación no iba a derivar en una crisis".

Asimismo, el secretario provincial, aseguró que es un momento difícil y, tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el ministro de Economía, Pedro Solbes, han mostrado su preocupación ante la actual situación económica, "puesto que está siendo peor de lo que habíamos previsto, y da igual como le llamemos, porque lo que está claro es que la situación actual de la economía no es boyante, porque no crece, y porque no crecemos a los niveles anteriores, hay sectores que están pidiendo la suspensión de pagos, o empleados que se están quedando en paro".

De este modo, otros temas en los que también se harán hincapié serán la sostenibilidad, el medio ambiente, y la gestión de aguas, "puesto que hay un apartado específicamente para ello, en el que hablaremos de agricultura, de sostenibilildad y de desarrollo rural, teniendo el agua como un elemento de referencia para los aragoneses", explicó Guillén.

Además, el secretario provincial del PSOE ha hecho referencia a la reelección del actual secretario regional y también presidente del Gobierno de Aragón, como algo lógico, "puesto que Marcelino Iglesias es un referente para el Partido Socialista aragonés, y por lo tanto debe continuar al frente del partido al igual que continúa tras ocho años al frente del Gobierno autonómico".

A su vez, Guillén aseveró que no habrá sorpresas, "si por sorpresas se entiende un cambio en la Secretaría regional, o en alguno de los cargos principales, pero siempre hay que tener en cuenta que somos un partido que nos gusta discutir en profundidad todos los asuntos y que siempre surgen discrepancias para llegar a que se cumplan los objetivos comunes".

En total 700 asistentes, entre delegados, acompañantes y observadores, alojados en la mayoría de los hoteles de la ciudad, que desde esta tarde los acogerán para que todos ellos puedan recoger sus acreditaciones, para asistir a la gran inauguración de mañana, que recaerá sobre la recién elegida secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y conocer de primera mano al presidente del PSOE, Manuel Chaves, el cual será el encargado de clausurar este XIV Congreso Regional del PSOE, que se celebrará en Teruel.