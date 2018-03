Montilla dice que Zapatero no se atreverá a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómico sin el apoyo catalán

19/07/2008 - 11:17

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, aseguró ayer que no cree que se pueda aprobar ninguna reforma del sistema de financiación sin el beneplácito catalán y consideró que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no se atreverá a hacerlo.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en el programa "Catalunya nit" de Cataluña Informació, Montilla no dio credibilidad a la posibilidad de que se aborde la reforma de la financiación con Cataluña en contra. "No sería comprensible y creo que no es posible", aseveró.

Montilla relativizó el 9 de agosto como fecha límite para alcanzar un acuerdo bilateral en materia de financiación. "Trabajamos para que sea posible el día 9; ¿que no es posible el 9?; lo que sí es imprescindible es que el nuevo acuerdo de financiación esté vigente el 1 de enero de 2009".

El presidente de la Generalitat hizo estas declaraciones tras la primera jornada del XI Congreso del PSC, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Congresos de Barcelona y que será clausurado mañana al mediodía por el propio presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.