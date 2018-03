Santamaría dice que la reunión del Gobierno con analistas económicos indica que Zapatero "no tiene ni idea de qué hacer"

19/07/2008 - 15:36

Pide al presidente del Gobierno que escuche a Rajoy, "que sabe mucho de sacar a España de las crisis"

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó hoy que la convocatoria por parte del Gobierno de una reunión de expertos para tratar la situación económica supone "el mejor reconocimiento" de que el Gobierno "no tiene ni idea de que hacer" y lamentó que se recurra ahora a unos expertos "a los que no ha escuchado durante meses e incluso años"."Yo espero que los escuche, que los atienda y que esa reunión no sea exclusivamente una visita para cubrir el expediente de la absoluta pasividad e inactividad del Gobierno en este punto", destacó en declaraciones realizadas a la cadena Cope recogidas por Europa Press.

Además, Sáenz de Santamaría pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que además de escuchar al grupo de analistas, tome en consideración a Mariano Rajoy, con quien se reúne el día anterior y que "sabe mucho de sacar a España de las crisis en las que nos deja el PSOE".

La portavoz del PP en el Congreso recordó a Zapatero que el día anterior a la reunión de expertos dispone de un encuentro con Rajoy. "El día 23 tiene en Moncloa a Mariano Rajoy y precisamente, el PP si ha demostrado que es un experto en sacar a España de las crisis es las que, irremediablemente cuando gobierna, nos mete el Partido socialista", aseveró.

Además, acusó al presidente del Gobierno de haber ocultado a los españoles "una realidad que se veía venir" y destacó que el PP saco a España "de la crisis en que Solbes nos dejó en el año 1996 con un paro del 23% y una seguridad social en quiebra".

ZAPATERO VIVE "COMO UN MARCIANO"

Por otro lado, Sáenz de Santamaría respondió a las declaraciones de Zapatero, en las que afirma haber gobernado los 100 primeros días de la legislatura sin complejos y aseguró que dichas afirmaciones le provocan "vergüenza ajena".

"Yo estaría muy acomplejado de haber ido a las elecciones con un programa para un país en el que se negaba la crisis económica", señaló la portavoz del PP, que dijo que el único balance que se puede hacer de estos 100 días es que "cada día 2.600 personas suben al paro, cada mes suben los tipos de interés y los españoles cada vez tienen más dificultades para pagar la hipoteca".

"Aquí se están mermando los derechos sociales de todos los españoles, el derecho al trabajo a la vivienda a una vida digna y a poder vivir de nuestro sueldo, a llegar a fin de mes y a tener confianza en el futuro", señaló Sáenz de Santamaría, quien aseguró que el presidente del Gobierno "hace mucho tiempo que vive como un marciano".