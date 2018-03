El PSC rechaza el plan financiero de Solbes

Barcelona, 19 jul (EFE).- El portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha advertido al ministro de Economía, Pedro Solbes, de que sus bases para la reforma de la financiación de las comunidades autónomas no son un punto de partida óptimo para alcanzar un acuerdo con Cataluña: "Con esa música no habrá canción", ha afirmado.

Iceta, que participa en el XI congreso del PSC en Barcelona, ha mostrado en rueda de prensa sus recelos hacia la propuesta de Solbes, que incluye la cesión del 50% del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales a las comunidades autónomas.

"Tenemos una partitura, que es el Estatuto, y si la sinfonía no se ajusta a la partitura no habrá concierto, no habrá música", ha avisado metafóricamente Iceta.

El portavoz de los socialistas catalanes ha insistido en señalar que sólo se considerará asumible un sistema que respete el Estatuto: "No aceptaremos un modelo de financiación que no se ajuste al Estatuto y que consideremos que no sea positivo o justo para Cataluña".

Tras subrayar que el PSC trabaja "cada día para que se haga realidad" el acuerdo, Iceta ha reconocido que el proceso negociador "pasa por unos momentos complejos, delicados", en los que el PSC ya ha manifestado su "preocupación e inquietud".