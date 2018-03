EB no contempla la posibilidad de no presentar demanda en Estrasburgo y articulará una campaña por el derecho a decidir

20/09/2008 - 12:27

Arana dice que la ilegalización de ideas y proyectos políticos "en ningún caso contribuye ni a la paz, ni a la normalización política"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Presidencia de EB Berdeak, Mikel Arana, afirmó hoy que no contemplan la posibilidad de que no se vaya a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y anunció, por otra parte, que, en los próximos semanas, su partido iniciará una campaña en defensa del "derecho a decidir".

En el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Bilbao, se refirió al manifiesto presentado ayer por el tripartito y Aralar para recoge las adhesiones de la ciudadanía a las iniciativas que se planteen en defensa de la consulta.

Arana destacó que el manifiesto recoge el "compromiso" del tripartito y Aralar en defensa del derecho a decidir y la celebración de la consulta, que es "legítima y democrática".

El dirigente de EB señaló que las formaciones políticas harán públicos "los pasos a dar en cada momento y en el momento en que los haya que dar". "Desde luego nosotros si que entendemos que en la referencia del manifiesto a las iniciativas que se presenten en foros europeos e internacionales, se está hablando del Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo", señaló.

Arana indicó que "no hay que tener prisa" y habrá que "meditar bien qué tipo de demanda se establece y cómo se articula". Por lo tanto, aseguró que no contemplan la posibilidad de que no se vaya a presentar esta iniciativa.

Arana explicó que, a partir de este manifiesto, se articularán iniciativas tanto conjuntas como individuales de cada una de las formaciones políticas.

En este sentido, anunció que EB Berdeak iniciará una campaña en defensa del derecho a decidir "en el sentido más amplio". "Nosotros entendemos que el derecho a decidir, la participación ciudadana y la democracia participativa significa poder opinar en todas aquellas cuestiones que inciden en nuestras vidas y nosotros nos referiremos también a cuestiones como las infraestructuras, las centrales térmicas, las incineradoras, el debate del aborto o la eutanasia", añadió.

La campaña comenzará en las próximas semanas y, según explicó Arana, lo que se pretende es recabar adhesiones entre sus propios afiliados y simpatizantes, así como entre la ciudadanía y personas relevantes del ámbito social. El objetivo es recoger firmas en apoyo "al derecho a la participación democrática".

ILEGALIZACIONES

Por otra parte, manifestó su rechazo a las ilegalizaciones de ANV y EHAK y, en primer lugar, a la Ley de Partidos porque "la ilegalización de ideas y proyectos políticos en ningún caso contribuye ni a la paz, ni a la normalización política".

El dirigente de EB afirmó que las ilegalizaciones, "promovidas por el Gobierno del PSOE", están en "clara contradicción" con los anuncios de determinados dirigentes socialistas "advirtiendo de la posible lista blanca en las elecciones".

"La pregunta que nos hacemos es si nos estarán engañando de nuevo PSOE y Batasuna como nos engañaron durante los cinco años de conversaciones. Alguien nos tiene que explicar, de una vez por todas, cuál es el objetivo de la Ley de Partidos", agregó.

Arana instó a la izquierda abertzale a que "defienda de una vez por todas" el derecho a la vida y "no porque se lo pida así la Ley de Partidos, sino por razones de ética básica y por respeto a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca e incluso de su propio electorado".

"La ciudadanía vasca ahora mismo no entendemos que quienes han estado negociando durante más de cinco años, alcanzando acuerdos políticos al margen del resto de las formaciones políticas se impliquen ahora en un cruce de ilegalizaciones por un lado y, al mismo tiempo, ETA siga amenazando a cargos de PP y PSOE", señaló.

En este sentido, indicó que hay que pedir tanto al PSOE como a la izquierda abertzale que "rompan este círculo vicioso de acción-reacción" y que "reinicien el diálogo roto en 2006, pero esta vez incluyan al resto de ideologías".