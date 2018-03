Gallardón: "Has ganado Esperanza en Madrid, tienes lo que te mereces"

"Presidenta, felicidades, has ganado en buena lid, has abierto el partido y tienes lo que mereces: el apoyo de todos los militantes y, desde luego, el mío", afirmó hoy el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dando la enhorabuena a la recién reelegida dirigente del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en su intervención en la clausura del XIV Congreso regional de los populares.

El primer edil fue precedido por la canción 'The Winner takes it all' ('El ganador se lleva todo'), de ABBA, cuya letra dice: 'no quiero hablar sobre las cosas que hemos pasado, aunque me hace daño ahora es historia. He jugado mis cartas y tú también', y que continúa diciendo que 'el ganador se lo lleva todo, el perdedor se queda pequeño junto a la victoria. Ése es el destino'.

El primer edil comenzó felicitando a Aguirre por su triunfo, obtenido con el apoyo del 96,34 por ciento de los compromisarios, y resaltó que el cónclave que desde ayer se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de la capital ha constatado "la unidad y el vigor" del partido en Madrid. "Ayer, la flamante nueva presidenta de nuestro partido terminó su discurso haciendo referencia a ese proyecto nacional que tú lideras, Mariano (Rajoy), y que en estos momentos necesitamos para sacar adelante la enorme crisis en la que estamos envueltos", afirmó.

Así, los elogios a la presidenta fueron rápidamente seguidos por la afirmación de que su "empuje y carisma" estarán "al servicio del objetivo" de que Rajoy llegue a la Presidencia del Gobierno. "Todos los que estamos aquí tenemos un compromiso con Madrid pero, más importante aún, con España. Y este partido, que ha demostrado su fortaleza, su unidad y su capacidad de conexión con la sociedad, tiene que ponerse al servicio del gran objetivo que tiene el PP desde el cónclave de Valencia: alcanzar la responsabilidad del Gobierno de España y llevar a Rajoy a ese liderazgo que en estos momentos, como nunca, necesita nuestra Nación", apostilló. "Es posible y lo vamos a hacer", añadió.

Y es que "si un país necesita siempre un líder, en los momentos de crisis y dificultad es cuando más se aprecia la necesidad del esfuerzo", continuó Gallardón, proclamando "con fortaleza pero serenidad" que José Luis Rodríguez "Zapatero no es el líder que necesita España en este momento", sino que "el presidente nacional (del PP) es el líder que necesita España en este momento, y el PP de Madrid apoyará ese esfuerzo y lo llevará hasta sus últimas consecuencias".

"Un proyecto necesita ideas y soluciones; las tienen las ponencias que aprobamos en el congreso de Valencia. Un proyecto necesita una visión estratégica de futuro; la tiene el discurso que día a día los órganos directivos del partido realizan. Necesita unidad interna; y esa unidad y apoyo se demuestra en este Congreso, mirándonos a nosotros, y a nivel nacional, mirando el apoyo de Esperanza Aguirre a Rajoy. Y un proyecto necesita un liderazgo claro; el liderazgo en Madrid hoy se lo renovamos a quien ha demostrado saber ejercerlo, mientras el de España te lo confiamos, presidente, para que, con el PP detrás, resuelvas lo que el PSOE no ha sabido o querido solucionar", concluyó.

Críticas a Zapatero

En este punto, Gallardón arremetió con fuerza contra el presidente del Gobierno, en un discurso de marcado tinte nacional y en el que el eje principal fue la crisis económica. "La preocupante sensación de vacío que inspira hoy a los españoles el silencio desconcertante del Gobierno de la Nación y su abdicación de la obligación de generar confianza y soluciones, que un país siempre necesita pero especialmente en épocas de crisis, hacen este Congreso muy especial", afirmó.

"El Gobierno ocultó la realidad sobre la crisis y los datos que conocía por razones electorales, y en política y en castellano eso se llama mentir. El Gobierno nos mintió", afirmó el primer edil madrileño, definiendo como "interesada e irresponsable" esta forma de actuar, que ha hecho "perder unos meses necesarios para adoptar las medidas que, con una diferente orientación y gestión, habrían permitido abordar la crisis como ahora ya no se puede".

Además, reprochó al Gobierno que diga "que todo viene de fuera, que no hay duda de que la responsabilidad es de Estados Unidos" porque "un político nunca puede eludir su responsabilidad", y recordó los "duros tiempos" de congelación de salarios y recortes presupuestarios para poder cumplir con los requisitos de Maastricth y entrar así en el Euro. "Y y no vi ni a José María Aznar ni a Rodrigo Rato decir que la culpa la tenía Europa, sino que nos pidieron el sacrificio y España dio ese paso de gigante", añadió.

Asimismo, resaltó que los socialistas han estado cuatro años viviendo de las rentas que dejaron los años de Gobierno de Aznar, y criticó que, "tal y como decía el politólogo italiano Giovanni Sartori, contra la vieja izquierda se podía luchar intelectualmente, pero contra la nueva se pelea muy mal porque es difícil discutir con la nada", despertando los aplausos del auditorio, entre los que se contaba el propio Rajoy, que incluso tomaba notas de vez en cuando.

"Coincido con mi presidenta en que algunas iniciativas recientes (de los socialistas) que no estaban previstas en su programa electoral son algo más que una cortina de humo, pero creo que si emergen justo ahora es porque las utilizan como tal", afirmó, explicando que, se coincida o no con ellas, en algunas materias políticas "el PSOE sí tiene propuestas", en contra de los temas económicos, donde "no hay programa ninguno".

Cuando el PP no existía

Por último, el alcalde agradeció a los responsables de la sociedad civil presentes en la sala su asistencia y transmitió ánimos a los 2.500 delegados populares, recordándoles los tiempos en que "el PP no tenía ni un representante en algunos municipios" y cuando muchos veían al PP casi como un proyecto utópico.

"La solidaridad en una Nación de ciudadanos libres e iguales como España la ejercen las personas. Y si Madrid aporta más a la caja de la solidaridad es porque tiene la fortuna de tener más personas en su territorio que han conseguido mejorar su vida y generar una renta que hace posible conseguir estos recursos par llevarla a los ciudadanos que no lo han conseguido aún", recordó, pidiendo que "no se territorialice la solidaridad en España".

Tras agradecer el apoyo unánime del partido y del resto de administraciones y entes sociales a la candidatura olímpica de Madrid 2016, el alcalde finalizó diciendo que "Madrid no es sólo de quienes viven aquí", sino que es "de todos, es la capital de una gran Nación que es España, y cualquier español tiene derecho a sentirla como propia".