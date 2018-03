Congreso PP Madrid.- Aguirre dice que el PP es el más capacitado para sacar a España de la crisis, como demostró en 1996

20/09/2008

"Con las pilas cargadas en lo ideológico y en lo político", se compromete a mantener su lema de "pico y pala"

La recién elegida presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hoy que el Partido Popular "es el más capacitado para sacar a España adelante, porque es el que mejor sabe cuáles son las soluciones económicas que hay que tomar" en estos momentos de crisis, tal y como ya lo demostró en 1996 el Gobierno de José María Aznar.

Ante un entregado auditorio formado por 2.500 compromisarios y los máximos dirigentes del PP nacional, entre ellos Mariano Rajoy, Aguirre aseguró: "Somos los mejores porque creemos en la libertad y el sentido de la responsabilidad. No tenemos miedo a la libertad, porque creemos que la mejor solución es que los ciudadanos puedan llevar a cabo sin trabas sus proyectos", agregó.

Y es que, a su juicio, las respuestas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no aportan soluciones, al contrario, "el Gobierno socialista se ha convertido en una parte esencial de los problemas" del país. Para empezar, ante una "crisis de consecuencias imprevisibles", lo primero que han hecho desde Moncloa es "negarla con empecinamiento infantil, y luego quedarse paralizados" porque "no saben dar soluciones a los problemas de los ciudadanos".

"El Gobierno socialista es incapaz de generar confianza porque no tiene ni una sola idea para que el empleo deje de caer. Nada que ver con lo ocurrido en 1996, cuando el gobierno popular supo tomar las medidas impopulares necesarias, e inmediatamente pudo generar confianza, poniendo a España al nivel de todos los países de Europa y del mundo entero", manifestó Aguirre, al tiempo que subrayó que el Ejecutivo "no sabe qué hacer con la inflación, ni tiene alternativas energéticas que ofrecer porque ha perdido al capacidad de hacerse oír en el mundo".

Así, recordó que cuando llegó al gobierno el PP había en España "un tremendo 22 por ciento de paro", pero a pesar de ello el equipo de Rodrigo Rato -que hoy acudió de nuevo al Palacio de Congresos para apoyar a su nueva presidenta-- logró que el país pasara "de no cumplir ningún criterio de Maastrich a cumplirlos todos". "Esa exhibición de aciertos y eficacia sigue presente en la mente de todos los españoles", agregó.

No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que las crisis económicas no se superan sólo con medidas económicas, sino que en los momentos difíciles se ponen a prueba los valores y principios, y para ello el PP sale del XIV Congreso regional "con las pilas cargadas en lo ideológico y en lo político", y con el "convencimiento de que las propuestas del PP son más necesarias que nunca".

PICO Y PALA

Aguirre, que hizo su entrada bajo los acordes del 'Hips don't lie' de Shakira y terminó con su aclamado lema de "Pico y pala", defendió un "partido cercano, que conecte con la mayoría de los madrileños". "Queremos un partido que mantenga firmemente sus ideas y principios, porque el tiempo del relativismo moral ya ha pasado", remarcó, pues el PP tiene unos valores determinados, por ejemplo, que el profesor Jesús Neira, en coma por haber defendido a una mujer que estaba siendo maltratada, "no es lo mismo que su agresor".

"Y no son iguales los líderes democráticos como Álvaro Uribe, el presidente colombiano que lucha con la ley en la mano contra el terrorismo de las FARC, que los dictadores liberticidas como Hugo Chávez o Fidel Castro, que desprecian la libertad de sus ciudadanos", dijo la presidenta. "No somos neutrales entre libertad y tiranía, no somos equidistantes entre las víctimas y el terrorismo. Tomamos partido y actuamos", insistió.

Aguirre destacó en este sentido que el PP y la Comunidad de Madrid "han demostrado siempre que se crecen en la adversidad". "Ese espíritu de lucha de los ciudadanos de Madrid es la razón principal para sentirse orgulloso de sentirse madrileños y de estar en el PP porque nuestro partido lucha como nadie contra las adversidades, que hemos tenido muchas y todas las hemos superado", manifestó.

"Con este Congreso se inicia una nueva etapa para hacer de la Comunidad una región más abierta, más cosmopolita, para dar a los ciudadanos más y mejores oportunidades", aseveró, al tiempo que indicó que el PP de Madrid está "en plena forma ideológica y política, para afrontar todos los debates" con sus adversarios. "No vamos a rehuir ningún debate porque, todo lo contrario, queremos debatir porque estamos convencidos de que nuestros valores son los más firmes y compartidos por la mayoría de los españoles", manifestó.

"El Congreso ha demostrado que estamos en plena forma política y ha demostrado que cuando el gobierno de Zapatero está sin ideas, sin fuelle, nosotros estamos llenos de ideas modernas, eficaces, ... para dar impulso a la creatividad y capacidad impulsadora de todos", planteó. En este sentido, Aguirre reclamó a su auditorio que se sienta orgulloso del partido al que pertenece, a la luz de los éxitos electorales y políticos conseguidos.