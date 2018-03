Gallardón es recibido en el estrado con la canción "El ganador se lo lleva todo"

Madrid, 20 sep (EFE).- La intervención del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso del PP de Madrid ha sido introducida con la canción de Abba "The winner takes it all", cuyo estribillo reza: "El ganador se lo lleva todo, el perdedor se encoge ante la victoria, ese es su destino".

La organización del Congreso ha elegido dos canciones del grupo sueco para dar entrada a las intervenciones de los dos líderes del partido en Madrid, Ruiz-Gallardón y la presidenta Esperanza Aguirre, pero mientras para ella escogieron el tema "Mamma Mía", que dice: "aquí voy de nuevo" el alcalde ha subido al estrado con una canción que habla de "ganadores y perdedores".

La elección de los temas que sirven para introducir las intervenciones en este Congreso está suscitando numerosos comentarios en los pasillos del cónclave, por el doble sentido que muchas veces se encuentra entre las canciones y el político al que corresponde tomar la palabra.

No obstante, las dos canciones que más expectación han despertado en el Congreso Popular han sido el tema con el que fue proclamada Aguirre como aspirante a la Presidencia del PP de Madrid y el que ha recibido en el estrado al alcalde de la capital en la clausura del encuentro.

La letra de "Mamma mía" que aclamó a Aguirre dice en inglés "he sido engañada por ti desde no recuerdo cuándo", "estuve enojada y triste por cosas que tu hiciste. No puedo contar todas las veces que te dije que te fueras".

El estribillo es triunfal: "Mamma mía, aquí voy de nuevo. Mamma mía, es un juego que jugamos" y, al final, añade "Chau, chau, no significa por siempre".

Otro mensaje se adivinaba en la letra de "El ganador se lo lleva todo", que ha dado paso al alcalde, y que reiteraba "El ganador se lo lleva todo, el perdedor se ha derrumbado".

"He jugado todas mis cartas, y tú también ya no hay nada que decir, ya no quedan más ases para jugar", señala la canción "The winner take it all", que habla también de amantes, de amigos y de que "ya veo que quieres que seamos amigos".

La cantante colombiana Shakira ha puesto música también a dos de los momentos estelares de Esperanza Aguirre en el Congreso de su reelección al frente del PP madrileño.

A su llegada ayer al plenario del Congreso los altavoces elevaron el sonido al ritmo del "Do not bother" -"No te molestes"- que habla de una mujer que "estuvo en una escuela privada y habla en perfecto francés".

"Ella tiene los amigos perfectos. ¿O no es ella genial?" o "Y al final estoy contenta por no ser de tu tipo. Te prometo que nunca me verás llorar", son otras de las frases del citado tema.

En la intervención de clausura del cónclave la presidenta de la Comunidad ha caminado hacia la tribuna con la música de "Hips do not lie" -"Las caderas no mienten", también de Shakira, de fondo.

La canción repite "Amor no me canso de verte, y me estas enloqueciendo, en mis brazos yo quiero tenerte... Cuando te veo caminar, no me puedo controlar amor, te mueves como el viento. Sólo quisiera imaginar ser el dueño de tu corazón y detener el tiempo".

Otros temas que han sonado en la clausura han sido "El último vals", de La Oreja de Van Gogh, para el presidente del PP de Extremadura, Carlos Floriano; "Hung up", de Madonna, para Rosa Estarás, presidenta del PP de Baleares; la banda sonora de "Rocky" para Alberto Nuñez Feijoo, presidente del PP de Galicia o "Umbrella" de Rihanna para Pablo Casado de Nuevas Generaciones.

Francisco Camps, presidente del PP de Valencia, ha sido recibido con "To be a right girl" -"Ser una buena chica"- de Amy Winehouse y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con "Seven things" -"Siete cosas"- de Miles Cyrus.