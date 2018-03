Gallardón dice que el "carisma" de Aguirre estará al servicio de llevar a Rajoy a la Moncloa

Madrid, 20 sep (EFE).- El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha mostrado convencido hoy en la clausura del XIV Congreso del PP de Madrid de que "la fuerza, el empuje y el carisma" de la recién reelegida presidenta de la formación, Esperanza Aguirre, estarán al servicio de llevar a la Moncloa a Mariano Rajoy.

El alcalde de Madrid, que ha subido al escenario al ritmo de la canción de "The winner take it all" -"El ganador se lo llevado todo" de Abba-, ha destacado "la unidad y el vigor" del PP de Madrid en un discurso plagado de alusiones al ejemplo que supone la nueva dirección nacional de los populares liderada por Marino Rajoy.

En su intervención en un Congreso marcado por la cordialidad formal con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Ruiz-Gallardón ha subrayado "la fuerza, el empuje y el carisma" de la recién reelegida presidenta del PP de Madrid.

El alcalde se ha mostrado convencido de que las citadas cualidades de Aguirre van a estar "al servicio" de un objetivo, el de "contribuir de modo decisivo a alcanzar la meta colectiva de llevar a Mariano Rajoy al Gobierno de España".

Ruiz-Gallardón ha centrado su intervención en criticar al Gobierno socialista y en defender "un gran sueño compartido", la candidatura de Madrid para los Juegos de 2016.

Ha hablado de la "preocupante sensación de vacío" que inspira hoy a los españoles el "silencio desconcertante" del Gobierno de la Nación, y el consecuente deber del PP de proporcionar "confianza y soluciones".

"La irresponsable e interesada ocultación de la realidad" que el Gobierno socialista "practica desde hace más de un año apenas tiene precedentes en la historia reciente de una potencia occidental", ha sostenido Ruiz-Gallardón, quien ha dicho que hoy "nos encontramos con un cuadro que nada tiene que ver con lo que el PSOE había prometido a los españoles".

Debido a la "inacción" del Gobierno socialista, ha agregado, "esta situación es más grave en España que en los países de nuestro entorno".

Ruiz-Gallardón ha recurrido a una cita del politólogo italiano Giovanni Sartori para explicar "lo que ocurre hoy en España": "Contra la vieja izquierda se podía luchar intelectualmente, pero contra la nueva se pelea muy mal, porque es difícil discutir con la nada".

"El viejo socialismo tenía una idea obsoleta de la economía, pero era al menos una idea. El nuevo, sólo sabe ignorar la situación, porque la ausencia de una línea de pensamiento definida le impide pronunciarse o actuar en ningún sentido", ha argumentado.

En ciertas materias el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puede tener "un programa ideológico latente que, se comparta o no", ha señalado el alcalde, quien ha dicho compartir con "mi presidenta, Esperanza Aguirre" el hecho de que algunas iniciativas recientes que no estaban previstas en el programa electoral del PSOE "son algo más que una cortina de humo".

Ruiz-Gallardón se ha referido al "reto apasionante" de consolidar la política global del centro político español y al "compromiso nacional ejercido desde Madrid".