Rajoy se pone como objetivo prioritario la economía y acusa a Zapataero de no gobernar

En la intervención de clausura del XIV Congreso Regional del PP, Rajoy se ha mostrado convencido de que "de esta crisis económica se sale" pero, ha dicho, "queremos salir bien y queremos salir pronto, no queremos salir con el tejido productivo destruido, ni con muchos más parados que ahora".

Pero para ello, Rajoy ha dicho que "hay que gobernar, no se puede mirar para otro lado ni echar la culpa de lo que pasa a cosas que vienen de fuera".



"No acepto -ha subrayado- la filosofía del Gobierno de que no se puede hacer nada" y ha insistido en que "las crisis se pueden enfrentar de manera muy diferente" y se ha referido así a un precedente, "lo que ocurrió en España en 1996".



Rajoy ha pedido al Gobierno que enfrente la crisis con "valentía, ideas, coraje y determinación" y ha recordado a los socialistas que "la soberbia y la inacción no conducen a nada, salvo a multiplicar los problemas".



"La crisis -ha comentado- es de confianza y de liquidez, pero tendremos más crédito y más posibilidades de invertir" si el Ejecutivo es capaz de infundir confianza en los mercados.



El líder del PP también ha pedido a los populares madrileños, como presidente nacional del partido, que "no nos quedemos acomodados en el regocijo", y les ha dicho que "si queréis saber lo que no hay que hacer, mirar al presidente del Gobierno", frase que concitó al aplauso de los asistentes.



El dirigente popular ha señalado que la obligación de los gobiernos "es dar respuesta a los problemas de la gente, y el Gobierno de España, lisa y llanamente, no lo hace. El Gobierno se niega a sí mismo eludiendo la responsabilidad de gobernar".

Política social

Rajoy también se ha referido a la política social y ha criticado a aquellos -en referencia a los socialistas - "que se creen que tienen el patrimonio" en esta materia.



El líder del PP también ha pedido que se hable del futuro, "y que se deje en paz el pasado y la muerte" -en relación al auto de Garzón sobre la apertura de fosas de la Guerra civil- y ha instado a los presentes a hablar de "jóvenes, de niños, de personas, de cosas importantes".

La economía del futuro

Rajoy se ha mostrado convencido de que desde la oposición se puede "construir" haciendo propuestas y planteando alternativas, y ha informado de que "vamos a ocuparnos de lo que hay que hacer en la economía española en el futuro y de la política energética, por que no podemos seguir viviendo del cuento".



Así Rajoy ha asegurado que "España es el país de la UE donde más han subido las gasolina y el gasóleo en los últimos años" y ha dicho que el PP se va ocupar también de la justicia por que "no podemos vivir en un país con 250.000 sentencias de lo penal sin ejecutar, ni con tres millones de asuntos pendientes en los tribunales".



No basta -ha dicho Rajoy- con renovar los órganos de Gobierno de los jueces, me hubiera gustado otra fórmula, ahora de lo que se trata es de gobernar y de que haya una justicia que genera seguridad jurídica" y que los tribunales den una pronta respuesta a las soluciones.