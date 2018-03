Almunia defiende "cooperar" en materia de investigación y actuar "unidos"

20/09/2008 - 15:08

El comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, instó hoy a realizar un "esfuerzo grande" en materia de investigación y apostó por "cooperar" a nivel europeo.

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, instó hoy a realizar un "esfuerzo grande" en materia de investigación y apostó por "cooperar" a nivel europeo.

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Almunia no quiso pronunciarse sobre las manifestaciones realizadas ayer por la ministra de Innovación, Cristina Garmendia, que afirmó que transferir al País Vasco la competencia de I+D iría "en dirección contraria al camino europeo".

No obstante, Almunia destacó que I+D es una de las "prioridades claves" de la estrategia para aumentar "el crecimiento económico en Europa y el dinamismo y la capacidad de competir de las economías europeas".

"Si no se hace un esfuerzo grande en I+D a escala europea, Europa se queda atrás. De aquí al final de esta década y nos quedan ya sólo dos años, China va a invertir más en I+D, en porcentaje de su PIB, que Europa", señaló.

El comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios consideró que los europeos deben "reflexionar sobre ello" y aseguró que habrá que fijar algunas áreas de política científica, de I+D que "deben ser discutidas, financiadas, decididas y aplicadas a escala europea".

"Hoy en día, es verdad que la investigación se debe producir a todos los niveles, pero, si no se coopera, si no se abren ventanas, si se trata de investigar en espacios cerrados o compartimentados, no llegamos muy lejos. Pensemos siempre que tengamos una discusión de estas en la dimensión de China", señaló Almunia.