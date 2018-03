Blanco exige a Rajoy que "arrime el hombro" ante la crisis y apoye los PGE en lugar de crear "vídeos para hacer gracia"

20/09/2008 - 15:28

Dice que el PSOE "no va a fallar" a Galicia, erige a Touriño en "un valor seguro" y critica a Feijóo por "suplicar acostarse" con el BNG

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 20 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, censuró hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, se dedique a crear "vídeos para hacer gracia" y, frente a eso, le exigió que "arrime el hombro" ante la actual situación de crisis económica. Como primer "paso al frente", instó al líder de la oposición a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque serán "la mejor receta" para paliar los efectos de la desaceleración.

En la Fiesta de los Socialistas de Galicia que tuvo lugar en Vilagarcía de Arousa, justificó esta petición al alegar que, por el momento, "la única respuesta" que ha dado Rajoy para hacer frente a la crisis es "convocar un concurso de ideas" para "reírse de las familias españolas", en referencia al anuncio del PP de convocar un concurso de vídeos en Internet sobre la situación política y económica de España para conocer "las inquietudes" de los ciudadanos.

El 'número dos' del PSOE bromeó con la posibilidad de que en la actual situación de crisis económica Rajoy fuese presidente del Gobierno y Manuel Pizarro ministro de Economía ya que, en ese supuesto, consideró que los españoles tendrían "dos problemas", la amenaza de la crisis, por un lado, y la del Gobierno, por el otro. "Es el único ciudadano que no se ha enterado de lo que pasa en el mundo", sentenció y, frente a ello, insistió en que el "epicentro" de la crisis económica es consecuencia de la política neoconservadora de Estados Unidos que "tanto aplaudió" el anterior Gobierno popular.

Por contra, resaltó "la confianza, la serenidad y el trabajo" como principales características del Gobierno central y, en esta línea, aseguró que los PGE se basarán en la "austeridad" del gasto corriente y en el aumento del gasto social y de la inversión en infraestructuras con la intención de continuar la "modernización del país".

También concretó que las cuentas estatales del año que viene van a "priorizar el gasto" pero matizó que esto no significará congelar el sueldo de los funcionarios o las pensiones. "No habrá decretazos", continuó para resaltar la "diferencia" entre el actual Ejecutivo y el anterior presidido por José María Aznar.

"NO VA A FALLAR" A GALICIA

Pese a las dificultades económicas, Blanco prometió que el Estado "no va a fallar" a Galicia y, en este sentido, dio por seguro que el Estado aumentará "de forma considerable" la inversión en esta comunidad y destinará a ella los fondos necesarios para que la totalidad de los tramos del AVE entre Lubián y Ourense se puedan licitar el próximo año 2009.

De este modo, consideró probado el "compromiso" con Galicia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que el jefe del Ejecutivo estatal cancelase su visita a Vilagarcía, prevista para hoy, por "problemas de agenda". Para restar importancia a su ausencia, recordó que Aznar acudía a Galicia a "disfrutar de empanada y gaita en la Romería del Monte do Gozo" mientras que el actual presidente español es el que "más" ha visitado a la comunidad gallega para "comprometerse" con su desarrollo.

Además, afirmó que Zapatero vendrá "mucho" a Galicia en esta legislatura a inaugurar las obras que "no hicieron Aznar y Rajoy". Según resaltó, la mayoría de las promesas de Zapatero "ya se han cumplido" y, como ejemplo, se refirió a la supresión del peaje de Rande, al desbloqueo de la financiación para el Puerto Exterior de A Coruña o a que el Estado haya destinado a Galicia en los últimos años el 8 por ciento de los PGE, una cifra que se mantendrá también en 2009, según garantizó. "Y las promesas que no se han cumplido es que porque no les ha llegado su momento", añadió en referencia a la llegada del AVE a la comunidad gallega y mantuvo la fecha de 2012 para la entrada en servicio de la alta velocidad "le pese a quien le pese".

Por contra, culpó al PP del "retraso de ocho años" que, a su entender, acumulan las infraestructuras gallegas y retó a los "estrategas del derrotismo" a un "cara a cara" televisivo para demostrar que el Gobierno Zapatero "duplicó" la inversión en Galicia y "triplicó" la ejecución presupuestaria respecto al anterior Ejecutivo estatal.

TOURIÑO: VALOR SEGURO

Por todo ello, concluyó que "al Galicia le va bien con el PSOE y al PSOE le va bien con Galicia" y, en consecuencia, se mostró convencido de que los gallegos apoyarán la reelección de Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta, a quien calificó como "un valor seguro". "Es una persona de palabra", dijo del jefe del Ejecutivo gallego, por lo que dio por hecho que "en marzo o cuando toque las rosas florecerán y más gallegos habrán confiado" en el Partido Socialista.

Así, recomendó a los militantes socialistas que no se preocupen "ni un minuto" por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, porque, según ironizó, "su carrera pende de unos hilillos". "Como los hilillos de Rajoy, que son de plastilina, blandos y moldeables, de quita y pon", apostilló, y criticó al líder de la oposición por plantear una hipotética alianza estratégica con el BNG para arrinconar al PSdeG. "Persiguió a los nacionalistas en los últimos cuatro años y ahora suplica acostarse con ellos para arrebatarnos la Presidencia de la Xunta", interpretó.

También reprochó al líder de la oposición que se haya mostrado contrario a un posible adelanto de las autonómicas a otoño. "Necesitaba tiempo para darse a conocer a los gallegos y ya lo tiene", continuó y, tras censurar a Feijóo por "decir cada día insultos y chascarrillos", concluyó que cuanto más hable el líder del PPdeG "mejor será para Touriño y para el PSOE".