EA dice no tener "ninguna duda" sobre la presentación de una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo

20/09/2008 - 17:06

El portavoz de EA, Mikel Irujo, afirmó hoy no tener "ninguna duda" sobre que se vaya a presentar una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ante la decisión de declarar ilegal la consulta.

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, indicó que la presentación de esa demanda es "un compromiso que se ha adquirido con la sociedad". "No hacerlo sería un engaño al que no estamos dispuestos", aseguró Irujo, quien recordó que el PNV también ha hecho "un compromiso público" de llevar a cabo esta iniciativa.

Irujo precisó que eso no significa que el recurso a Estrasburgo "sea lo único que se debe contemplar" como respuesta a la imposibilidad de celebrar la consulta". "Eso es obvio, pero forma parte de todo este proceso que no ha culminado con la decisión del Tribunal Constitucional. En definitiva, el recurso de Estrasburgo es agotar absolutamente todas las vías judiciales que tenemos a nuestra mano y alcance, pero no es lo único y exclusivo", agregó.

El portavoz de EA afirmó que trasladar esta cuestión al tribunal de Estrasburgo tiene "una doble importancia, primero la jurídica y, en segundo lugar, es introducir el debate sobre el derecho a decidir en el seno del continente". "Y eso es algo que asusta y mucho al Estado español, todo esto nos brinda una oportunidad para defender lo que consideramos un derecho básico de nuestro país", dijo.

EHAK

Por otra parte, afirmó que, si el Tribunal Supremo dicta la orden de disolver el grupo parlamentario de EHAK, su partido seguirá defendiendo, "a pesar de sentencias anteriores", la autonomía del Parlamento vasco para decidir la composición de sus grupos. "Seguiremos con la misma posición de siempre, no cambiaremos nada, digan lo que digan los tribunales", agregó.

Por otra parte, reclamó a EHAK un llamamiento para que adquieran un "compromiso estrictamente político en su forma y manera de defender sus ideas".